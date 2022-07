Grupo GR abre vagas para programa jovem aprendiz

O Grupo GR anunciou a abertura de vagas para seu programa jovem aprendiz, realizado em parceria com o Senac. A empresa, que é especializada em segurança privada patrimonial e conta com uma equipe de 12 mil colaboradores em todo o país, visa recrutar novos talentos que tem escuta ativa, capacidade de transformar e flexibilidade e que gostem de novos desafios.

As novidade não param por aí! De acordo com a empresa, 100% das vagas serão destinadas aos filhos dos colaboradores, em uma ação que visa impulsionar as áreas de tecnologia e análise de dados.

Serão disponibilizadas 204 vagas para jovens entre 18 e 22 anos, que estejam cursando e/ou concluindo o Ensino Médio e residam na cidade de São Paulo (SP). O contrato terá duração de 18 meses e não poderá ser renovado.

É importante notar, ainda, que a empresa investe em processos seletivos cada vez mais inclusivos, de modo que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo independentemente de sua raça, religião, cor, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica.

Os aprovados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da empresa e participar de um curso profissionalizante oferecido pelo Senac. A previsão é de que os jovens iniciem o programa em agosto.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão acessar a página oficial da empresa no LinkedIn, disponível em www.linkedin.com/company/grupo-gr. Outras informações também estão disponíveis em https://grupogr.pandape.com.br/.

Sobre a empresa

O grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil.