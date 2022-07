Grupo Imediato anuncia vagas de emprego pelo país

O Grupo Imediato, referência em soluções de logística, anuncia novas oportunidades de trabalho pelo país. Para tornar-se um colaborador será necessário atender aos critérios mínimos e ter fácil acesso às unidades que possuem vagas disponíveis. Continue lendo e acompanhe todas as informações necessárias para concluir seu cadastro.

Grupo Imediato divulga a abertura de novas posições de trabalho

Criada no ano de 1977, o Grupo Imediato atua em áreas de operação de transporte, distribuição e armazenagem, sendo uma das empresas líderes no setor de logística do Brasil. Em busca de novos profissionais, a companhia abriu recentemente cargos a serem preenchidos por moradores de diferentes regiões do país.

Para se candidatar será crucial atender aos critérios estabelecidos, e possuir habilidades dentro das áreas escolhidas, dessa forma as chances de contratação aumentam. Além de salários fixos que atendem a média do mercado, todos os contratados recebem uma série de vantagens, incluindo vale transporte, vale alimentação, cesta básica, seguro de vida, plano médico e plano odontológico.

Conforme anunciado dentro da plataforma InfoJobs, as seguintes vagas podem ser preenchidas:

Motoristas Entregadores com MOPP — São Paulo;

Gerentes de Operações — Curitiba;

Analistas Administrativos nível Sênior — Ribeirão Preto;

Auxiliares para o setor Administrativo — Ribeirão Preto;

Analistas de Frota — Araçatuba;

Coordenadores de Suprimentos — Ribeirão Preto.

Veja também: AST Consultoria abre NOVOS empregos pelo Brasil

Como se candidatar

Para fazer parte do time do Grupo Imediato, os interessados devem atender aos critérios mínimos e morar em regiões onde a companhia possui vagas abertas. As fichas cadastrais podem ser acessadas através do link de inscrições.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.