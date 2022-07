Grupo Priner abre NOVOS emprego pelo Brasil

O Grupo Priner abriu recentemente algumas vagas de trabalho em regiões do país, como Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, Camaçari, Cotia, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Osasco, Macaé, Belo Horizonte, Guaratinguetá, Mogi Guaçu, Santo André, Aracruz, entre outras. Veja como se candidatar.

Grupo Priner tem vagas de trabalho em várias partes do país

Todas as oportunidades são efetivas e a empresa ainda oferece cartão alimentação, plano de saúde e odontológico. Veja abaixo quais são os cargos disponíveis:

ANALISTA GENTE E GESTÃO PL;

INSPETOR EQUIPAMENTO EVS E ELP;

ESTÁGIO COMERCIAL E ENGENHARIA;

PINTOR ESCALADOR N2;

ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO;

AUXILIAR TÉCNICO;

COORDENADOR DE OBRA;

MEIO OFICIAL MONTAGEM DE ANDAIMES;

SUPERVISOR DE RH;

ADVOGADO PLENO;

ENCARREGADO MONTAGEM DE ANDAIMES;

ORÇAMENTISTA;

ENCARREGADO DE PINTURA;

DESENHISTA PROJETISTA;

MONTADOR DE ANDAIMES I;

CALDEREIRO ESCALADOR;

ESCALADOR PL;

TÉCNICO PLANEJAMENTO;

PINTOR LETRISTA;

INSPETOR SOLDA N1 E LP;

PINTOR JATISTA;

ALMOXARIFE;

PINTOR INDUSTRIAL;

MEIO OFICIAL ISOLAMENTO;

LÍDER ISOLAMENTO;

FUNILEIRO TRAÇADOR;

AJUDANTE PRÁTICO;

FUNILEIRO;

ISOLADOR;

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO;

ENCARREGADO DE ISOLAMENTO;

Auxiliar de serviços GERAIS;

OPERADOR DE MÁQUINAS;

1/2 OFICIAL DE MONTAGEM DE ANDAIMES;

PINTOR HIDROJATISTA;

TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO;

Oficial Manutenção Predial;

ELETRICISTA ESCALADOR;

CHEFE DE OBRA SENIOR;

ANALISTA FISCAL JR;

PINTOR INDUSTRIAL;

COSTUREIRO JUNIOR;

INSPETOR DE PINTURA ESCALADOR N1;

DELINEADOR DE PINTURA;

ESCALADOR JUNIOR (Alpinista).

Como se candidatar

Para concorrer a uma das vagas do Grupo Priner, basta acessar a página de inscrição. Em seguida, encontre o cargo desejado, leia com cuidado todos os requisitos para saber se o seu perfil é compatível com ele e, por último, faça o seu cadastro na plataforma Infojobs caso ainda não tenha.

