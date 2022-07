Grupo Ri Happy tem vagas de emprego pelo país

O Grupo Ri Happy divulgou várias vagas de emprego em diversas cidades do Brasil, como Porto Alegre, São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Guarulhos, Manaus, Jundiaí, Contagem, Belém, Palmas, Salvador, João Pessoa, Cuiabá, Florianópolis, entre outras.

Grupo Ri Happy tem oportunidade pelo país

Tem algumas vagas temporárias, mas a maioria é efetiva e existem oportunidades para pessoas com deficiência. Além disso, elas incluem benefícios como: desconto em produtos, assistência médica, participação nos resultados e lucros, assistência odontológica, vale-transporte, auxílio alimentação ou refeição, entre outros. Confira algumas das oportunidades a seguir:

Operador de vendas;

Analista contábil;

Fiscal de loja;

Auxiliar administrativo;

Estoquista;

Auxiliar de loja;

Caixa;

Auxiliar de comércio;

Assistente de contas a pagar.

Muitas dessas vagas não pedem experiência, contudo, como a maioria delas é em Shoppings é preciso ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana.

Veja também: Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

Como se candidatar

As vagas de emprego do Grupo Ri Happy estão disponíveis no site da Gupy. Para conhecer todas elas, basta acessar a página de inscrição.

Depois, acesso a oportunidade que você se encaixa e clique no botão “Candidatar-se para a vaga”, que se encontra tanto no final como no topo da página.

No entanto, se você ainda não possui um cadastro nessa plataforma, é possível realizar a sua inscrição utilizando a sua conta de e-mail, LinkedIn ou Facebook.

Após isso, termine de preencher todas as suas informações pessoais e passe pelas etapas que o site disponibiliza. Caso você tenha um bom rendimento, vai chegar o momento de fazer a entrevista com a empresa, então prepare-se.

Gostou das dicas? Mantenha-se atualizado diariamente sobre as vagas de emprego da semana divulgadas aqui, no Notícias Concursos.