Grupo Tigre abre vagas de emprego em Santa Catarina

O Grupo Tigre recentemente divulgou diversas oportunidades de trabalho na cidade de Joinville em Santa Catarina. No entanto, também estão disponíveis vagas em Manaus, Porto Alegre, São Paulo e Castro.

Grupo Tigre tem vagas de emprego em Santa Catarina

Todas as vagas são efetivas, então, confira abaixo quais são as oportunidades que a empresa está ofertando:

Vendedor;

Analista administrativo vendas;

Supervisor de Produção;

Analista de Marketing de Produtos;

Projetista PI;

Analista de Planejamento Junior;

Operador de empilhadeira;

Analista de TI;

Médico do trabalho;

Engenheiro Aplicação;

Executivo de vendas.

Algumas oportunidades estão destinadas a pessoas com deficiência e elas não precisam possuir experiência na área, mas é desejado ter ensino médico completo. E algumas como Operador de Empilhadeira também é dispensável experiência, mas é necessário ter formação na área.

Como se candidatar

As vagas de emprego do Grupo Tigre estão disponíveis no site da Gupy. Para conhecer todas essas oportunidades acesse a página de inscrição.

Em seguida, clique no cargo que deseja e aperte o botão “Candidatar-se para a vaga”, que se encontra tanto no final da página como no topo, mas somente depois de ler todos os requisitos da vaga e compreender se ela é para o seu perfil ou não.

Se você ainda não possui um cadastro nessa plataforma, é possível realizar a sua inscrição utilizando sua conta do LinkedIn, de e-mail ou do Facebook para facilitar. Após isso, termine de preencher os seus dados e passe pelas etapas que o site disponibiliza até chegar o momento de fazer a entrevista com a empresa.

