Guarda Municipal de Mauá (SP) abre concurso

No dia 08 de julho, a Guarda Municipal de Mauá, em São Paulo, abriu as inscrições de seu novo concurso. Desse modo, o município irá ofertar um total de 100 vagas no órgão.

Todas estas oportunidades, portanto, se destinam ao cargo de Guarda Civil Municipal de 2ª Classe, sendo:

50 vagas para candidatos do sexo masculino, sendo 37 de ampla concorrência, 03 para pessoas com deficiência e 10 para candidatos negros.

50 vagas para candidatos do sexo feminino, sendo 37 de ampla concorrência, 03 para pessoas com deficiência e 10 para candidatas negras.

Aqueles que desejam concorrer a estas vagas, então, poderão se inscrever até o dia 08 de agosto. Para tanto, basta acessar o site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Isto é, a banca examinadora do certame.

Entenda melhor, logo abaixo, como será o processo seletivo.

Como é o cargo de Guarda Municipal?

Aqueles que desejam ingressa no órgão em Mauá devem entender um pouco mais sobre o cargo de Guarda Municipal. Nesse sentido, esta carreira exige:

Idade de 18 a 45 anos.

Nível Médio completo.

Carteira Nacional de Habilitação para carro e moto.

Assim, aqueles que obtiverem a aprovação irão contar com:

Remuneração inicial de R$ 3.076,81.

Adicional de Periculosidade, conforme lei vigente.

Jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Além disso, o candidato deve conhecer, de forma atenta, todas as atribuições do cargo. Dessa maneira, de acordo com o edital, o Guarda Civil Municipal de Mauá deve se reportar a seus respectivos superiores hierárquicos, servindo à população e executando

patrulhamento preventivo e comunitário.

Portanto, algumas de suas responsabilidades é, por exemplo:

Desempenhar atividades de proteção do patrimônio público municipal.

Executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades públicas.

Colaborar com outros órgãos públicos nas atividades que lhe dizem respeito.

Prestar colaboração e orientar o público em geral, quando necessário.

No entanto, é necessário que o candidato confira o edital em sua íntegra, a fim de verificar todas as atribuições desta carreira.

Quais serão as etapas do certame?

De acordo com o edital da Guarda Municipal de Mauá, as etapas do concurso serão:

1ª fase: Prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos.

de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos. 2ª fase: Teste de aptidão física (TAF) de caráter eliminatório, para os candidatos habilitados; Avaliação Psicológica , de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados no TAF; Investigação Social , de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório, para os candidatos habilitados; , de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados no TAF; , de caráter eliminatório. 3ª fase: Exame Médico, de caráter eliminatório; Exame Toxicológico, de caráter eliminatório; Curso de Formação, de caráter eliminatório.

Portanto, a fim de investir no cargo de Guarda Municipal, o candidato deverá por todas estas fases.

Prova objetiva será em agosto

A primeira etapa do certame para a Guarda Municipal de Mauá tem data prevista para 28 de agosto, com duração de 4 horas.

Assim, o exame contará com um total de 40 questões, da seguinte forma:

12 de Língua Portuguesa

08 de Matemática

20 de Conhecimentos Específicos

Então, considerando ambos os cargos, para ter a aprovação, é necessário estar entre os 518 candidatos com melhor nota na lista geral. Além disso, o órgão irá considerar os candidatos com empate na última nota. Contudo, serão eliminados aqueles que não obtiverem, no mínimo, 50% de acertos na prova objetiva.

No caso de pessoas com deficiência, 42 candidatos passarão para a próxima fase e, para candidatos negros serão 140 candidatos.

É importante se atentar a cuidados contra a covid-19

De acordo com o edital, os candidatos para a seleção da Guarda Municipal de Mauá deve se atentar a alguns cuidados. Isto é, de forma a evitar a proliferação do vírus da covid-19.

Nesse sentido, o documento indica que:

É recomendado aos candidatos que levem garrafa de água potável para consumo próprio.

O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha.

Todas as pessoas envolvidas na realização deste Concurso Público, se submeterão à medição de temperatura corporal.

Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão passar álcool em gel nas mãos.

Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o espaçamento mínimo.

O uso de máscaras torna-se opcional e o descarte das mesmas será de responsabilidade do candidato.

Candidatos passarão por Teste de Aptidão Física

A próxima fase do concurso da Guarda Municipal de Mauá será o Teste de Aptidão Física. Dessa maneira, os candidatos precisarão realizar as seguintes tarefas:

Flexão de braço em 1 minuto, de forma que o candidato de sexo masculino deve realizar um mínimo de 29 flexões e a candidata de sexo feminino, 16.

Abdominal em 1 minuto. Exige-se ao menos 35 abdominais para homens e 30 para mulheres.

Corrida de 50 metros. O candidato deverá fazê-la em 10 segundos e a candidata em 11 segundos.

Corrida 12 minutos, de forma que o candidato de sexo masculino deve atingir, pelo menos, 2.300 metros e a candidata de sexo feminino, 1.900 metros.

Então, ao finalizar cada prova, o candidato deverá assinar sua ficha de avaliação no campo correspondente, com a contagem do avaliador.

No entanto, até o momento não há data específica para a realização do TAF.

Inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Mauá

Aqueles que desejam concorrer às vagas acima deverão se inscrever no concurso público. Portanto, o candidato deverá acessar o site do IBAM, clicando nos documentos da Guarda Municipal de Mauá.

Desse modo, será possível conferir o edital que estabelece todas as regras do certame. Nesse sentido, é muito importante que o candidato leia todo este documento de forma atenta.

Em seguida, este poderá prosseguir com a inscrição, da seguinte forma:

Clicando em “Inscreva-se aqui”, o candidato deverá escolher para qual cargo irá concorrer, ou seja, entre as vagas para sexo masculino ou feminino.

Então, será necessário preencher o formulário com todas as suas informações e clicar em “Enviar inscrição”.

Por fim, a plataforma irá gerar um boleto para pagamento pelo candidato.

É importante lembrar que o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 74, é necessário para sua efetivação. Caso contrário, o candidato não estará inscrito no certame. Este pagamento, portanto, poderá ocorrer até 09 de agosto.

Para conferir se a inscrição ocorreu corretamente, o candidato poderá acessar a área do candidato dois dias úteis após o pagamento da taxa.