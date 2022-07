Guilherme Lopes leva milhares de pessoas para o lançamento da sua pré-candidatura

Renan Filho, Paulo Dantas, Ronaldo Lopes e Dr. Wanderley prestigiaram o evento

Na tarde desta quarta-feira, 20, milhares de pessoas foram até o ginásio do Centro Juvenil Irmã Auxiliadora para agradecer os benefícios gerados por Renan Filho e por seu sucessor, o governador Paulo Dantas, parceiros de primeira linha do ex-secretário de Saúde de Penedo, Guilherme Lopes.

De forma espontânea, os alagoanos abraçam a pré-candidatura dos nomes que chegaram ao encontro acompanhados pelo Prefeito Ronaldo Lopes, o Vice-Governador José Wanderley, o Secretário da Fazenda George Santoro, vereadores e lideranças comunitárias.

Ronaldo Lopes

Ronaldo Lopes abriu os discursos falando sobre a importância da escolha que iremos fazer nas eleições que acontecem em outubro, apoiando o nome que devolverá o tratamento humanizado aos brasileiros, na Presidência do Brasil.

Para o Senado, os penendenses irão repetir a votação dada a Renan Filho na eleição do seu segundo mandato como governador, 86%, a maior entre todos os 102 municípios alagoanos, como destacou o prefeito de Penedo, reafirmando seu apoio a Paulo Dantas, que mantém o mesmo ritmo de trabalho de Renanzinho,

Do alto de sua aprovação do seu governo, com praticamente 90%, Ronaldo Lopes alertou para a falta que faz para Penedo e as demais cidades ribeirinhas serem representadas nas câmaras federal e estadual, com Március Beltrão e Guilherme Lopes.

“Nós não temos voz na Assembleia Estadual e Guilherme está credenciado para ser o nosso representante”, afirmou Ronaldo Lopes sobre a ausência de um penedense no parlamento estadual.

Renan Filho

O futuro senador alagoano parabenizou o povo de Penedo por ter feito a melhor escolha para prefeito, decisão que gera a felicidade que vê estampada no rosto dos penedenses.

“O seu sucesso é o nosso sucesso, é o sucesso do MDB e é isso que está dando condições de Penedo voltar a ter representatividade política e será Guilherme Lopes o nome que precisa estar na Assembleia”, explica Renan Filho, frisando que as condições estão alinhadas para isso acontecer, inclusive para a Câmara Federal, com o ex-prefeito de Penedo, Március Beltrão.

Paulo Dantas

Firme em sua eleição para que Alagoas não parar em seu desenvolvimento, Paulo Dantas reafirmou seu compromisso com Penedo e região, falando ainda da necessidade da escolha certa nas próximas eleições.

“Para a cidade de Penedo é importante nós estarmos juntos com o Guilherme porque esta cidade precisa ter um representante do porte de Guilherme na Assembleia Legislativa.

Guilherme Lopes

Visivelmente emocionado, Guilherme Lopes agradeceu o apoio do povo e confessou ao microfone.

“Que momento lindo estamos vivendo aqui hoje! É além do que eu imaginava porque tivemos pouco tempo para divulgação e estamos aqui, com esse ginásio lotado e com essa empolgação”, declarou o pré-candidato a deputado estadual.

Guilherme não tem dúvidas que Paulo Dantas e Renan Filho têm a gratidão do povo penedense e ribeirinho e sabe que a retomada do protagonismo da cidade histórica e da região está fortalecido, com sentimento de pertencimento que os forasteiros nunca terão e que tentam enganar o povo, inclusive usando projetos tocados por Ronaldo Lopes.

Filho de políticos que ensinaram que o diálogo precisa ser franco, olho no olho, Guilherme Lopes está pronto para assumir a nova missão e por isso afirma: Conta Comigo Alagoas!

Por Assessoria

Fotos: Antônio Fon