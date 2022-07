Havan abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Havan divulgou recentemente algumas oportunidades de trabalho em diversas cidades do Brasil como Araucária, Brusque, Bauru, Belém, Anápolis, Aracaju, Campinas, Campo Largo, Caxias do Sul, Blumenau, Criciúma, Colombo, Cuiabá, Florianópolis, Curitiba, entre outras.

Havan tem oportunidades de emprego no Brasil todo

A maioria das vagas divulgadas não requerem experiência, mas sim ter mais de 18 anos, ensino médico completo, simpatia e vontade de trabalhar. Não perca a oportunidade de trabalhar nesta empresa, que é a maior loja de departamentos do Brasil.

Os benefícios oferecidos são licença paternidade de 20 dias e de maternidade de 6 meses, vale alimentação ou refeição, plano Unimed, vale transporte, convênio com escola, entre outros. Confira quais são as oportunidades ofertadas abaixo:

Vendedor (a) Eletro/Eletrônico;

Aprendiz;

Atendimento ao cliente (Jornada 6hs).

Para preencher a vaga de vendedor será um diferencial possuir experiência na área. O horário é das 14h às 22h20, com 1h de intervalo.

Para a vaga de aprendiz é preciso ter vontade de aprendizado e crescimento, possuir ensino médio completo ou estar estudando, ser proativo, ter no mínimo 16 anos e não ter a carteira de trabalho assinada a não ser como Jovem Aprendiz.

Veja também: Piracanjuba abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para realizar a sua candidatura para uma das vagas da Havan que mencionamos anteriormente, é necessário acessar a página de inscrição.

Em seguida, clique na vaga ou na cidade do seu interesse e aperte o botão que diz “Candidatar-se para a vaga” que aparece no fim ou no topo da página. Então, faça o seu cadastro caso você ainda não tenha e aguarde o contato da empresa.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja as informações divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.