HDI Seguros abre vagas de emprego no país; veja as regiões

A empresa HDI Seguros anuncia vagas de emprego disponibilizadas pelo país. Há oportunidades em Curitiba, Sorocaba, Campo Grande e Joinville. Não perca a oportunidade de se juntar à equipe desta empresa nascida na Alemanha. Confira.

HDI Seguros divulga novas oportunidades de trabalho em cidades do Brasil

Fundada no ano de 1903, a HDI Seguros está presente em várias cidades do Brasil, sendo uma referência no setor de seguradoras. Todas as vagas disponíveis são para cargos efetivos, e estão disponíveis em cidades como Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Joinville. Para fazer parte do time, será fundamental atender aos critérios mínimos e residir em regiões onde a companhia possui cargos abertos.

Além de salários acima da média do mercado, os recrutados contam com uma série de vantagens, incluindo seguro de vida, creche, natalidade, auxílio casamento, desconto em produtos HDI, folgas no aniversário, PLR, vale transporte ou auxílio fretado, previdência privada, vale alimentação, vale refeição, assistência odontológica, gympass, seguro saúde, horários flexíveis e trabalho remoto para algumas funções.

Veja as posições disponíveis para candidatura dentro da companhia:

Regulação de Sinistros Automotivos — Joinville;

Gerentes de Analytics — São Paulo;

Executivos de Contas — Campo Grande;

Especialistas de Sistemas TI — São Paulo;

Especialistas em Arquitetura de TI — São Paulo;

Especialistas em Arquitetura de Dados — São Paulo;

Especialistas de Recursos Humanos — São Paulo;

Especialistas de Modelagem e Precificação — São Paulo.

Como enviar seu cadastro

Para ocupar uma das posições na empresa HDI Seguros, é fundamental que o interessado atenda aos critérios estabelecidos dentro da função e se cadastre de forma online através do site de inscrição.

