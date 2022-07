HDI Seguros anuncia vagas em todo o Brasil

Em busca de novos talentos para compor seu time, a HDI Seguros anunciou a abertura de vagas em todo o Brasil. Há chances para diversas áreas, dentre elas: Produto, Business Inteligence, Analytics, Qualidade e Serviços, Modelagem, Sinistro, Comercial, TI e Financeiro.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de analista de modelagem e precificacao, analista de modelagem financeira, analista de produto, analista de sinistro, atuário sênior, auxiliar administrativo (vaga exclusiva para PCD), especialista de modelagem e precificação (Santander Auto), especialista de produto, especialista de recursos humanos (BP), especialista em arquitetura de dados, especialista em arquitetura de TI, executivo de contas, gerente de analytics (estrategia e performance), regulação de sinistro auto, entre outros.

As oportunidades são destinadas a profissionais diversos níveis – de júnior à sênior – e os requisitos variam de acordo com a posição desejada. Para a empresa, é importante, no entanto, que os novos talentos se identifiquem com a sua cultura e seus valores e tenham boa capacidade analítica, organização, senso de urgência e discernimento das prioridades, bom relacionamento interpessoal e espírito de dono.

A HDI Seguros oferece uma jornada diária com Dress Code e horário flexíveis, além de trabalho híbrido. A empresa oferece, ainda, salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem seguro saúde, assistência odontológica, acesso ao Gympass, vale refeição, vale alimentação, previdência privada, vale transporte ou fretado, PLR, day off de aniversário, descontos em produtos HDI, auxílio casamento, creche e seguro de vida.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas poderão se candidatar diretamente na página de carreiras da empresa, disponível em hdiseguros.gupy.io. No endereço é possível conferir a lista completa de postos abertos e obter mais informações sobre cada um deles.