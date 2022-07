Heach Recursos Humanos disponibiliza vagas em todo o Brasil

Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Heach Recursos Humanos está disponibilizando vagas em todo o Brasil, destinadas a profissionais de diferentes níveis de escolaridade e senioridade – com ou sem experiência anterior.

A empresa, que é especializada em recrutamento e seleção de profissionais e atua em parceria com os grandes players do mercado, oferece oportunidades em cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo.

Há chances para diferentes cargos, como Consultor Comercial, Secretária, Coordenador de Contas a Receber, Coordenador de Relacionamento ao Cliente, Vendedor Marketing Digital, Apoio Operacional (Almoxarife), Gerente de Unidade de Academia, Supervisor de Marketing, Analista de mídias sociais, Coordenador de Logística, Executivo de vendas, Mecânico Eletricista, Auxiliar de Eletricista, Instrutor de Treinamento, Técnico em Segurança do Trabalho, Bombeiro Civil, Consultor de Relacionamento, Estagiário de Engenharia, Estagiário de Recrutamento e Seleção, Trainee de Recrutamento e Seleção (PJ), Consultor de Novos Negócios, Assistente de Comércio Exterior, Consultora de Novos Negócios, Coordenador de Logística, Garçom ou Garçonete e muito mais.

Além das posições efetivas, a Heach RH disponibiliza, também, chances de estágio com bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das posições deverão acessar o site https://heach.abler.com.br e cadastrar currículo. No endereço é possível conferir a lista completa de postos disponíveis, bem como obter informações sobre seus requisitos e escopo de atuação.

É importante notar que, embora a consultoria não tenha informado uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento das vagas, as posições são rotativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio, de acordo com a demanda.