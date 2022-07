Hoje Globle Answer (julho de 2022)

Você pode ter ouvido falar de Wordle; era um jogo bastante popular alguns meses atrás com as pessoas adivinhando a palavra correta do dia. Semelhante ao Worlde é Globle, no qual você deve adivinhar o nome do país, nome do estado ou nome do território. O jogo é desenvolvido por Abe Train e um novo quebra-cabeça de palavras é lançado todos os dias para manter as pessoas envolvidas. Se você estiver procurando pelo Globle Game Answer, faremos isso para você.

Neste artigo, listaremos todas as respostas do jogo Globle. Também mencionaremos as pistas e dicas antes de mencionar a resposta de hoje, para que você possa tentar seus palpites antes de ver a resposta do Globle Game de hoje.

Como Jogar Glóbulo?

Você pode simplesmente jogar o jogo no seu navegador ou baixar o jogo no seu dispositivo Android e depois jogá-lo. Para jogar Globle, siga os passos abaixo-

Primeiramente, no seu navegador, acesse o site do Globle. Você pode fazer isso clicando neste link . Você pode instalar o aplicativo Globle no seu telefone Android na PlayStore.

Você verá uma caixa vazia aqui, digite o nome do país.

A cada palpite incorreto, o país mostrará uma cor indicando o quão perto você estava do palpite correto. O nome do país que você digitou mudará de cor dependendo de quão perto você estava de adivinhar o país misterioso.

A cor clara significa que você está longe, e a cor mais quente significa que você está perto da resposta correta.

Você só tem 6 tentativas para adivinhar a resposta correta. Você terá que adivinhar a resposta correta dentro dessas 6 tentativas, caso contrário você perderá o jogo. O quebra-cabeça é atualizado todos os dias à meia-noite 00:00 ou meia-noite. Após a meia-noite, você receberá um novo quebra-cabeça todos os dias.

Dicas para o quebra-cabeça de hoje

Antes de prosseguirmos com a menção das respostas para o Globle, será divertido adivinhar a resposta das dicas e pistas fornecidas abaixo-

O nome do lugar começa com C É um nome de 2 palavras O nome termina com A As duas primeiras letras do nome são CO Existem 9 letras no nome

Resposta Globle de hoje julho 2022

Se você ainda não consegue adivinhar a resposta do Globle depois de seguir as dicas acima, aqui está a resposta para você –

Lista de respostas do jogo Globle para 19 de julho de 2022

Abaixo está a lista completa de respostas do jogo Globle que você também pode procurar:

Globle hoje respostas

19 de julho de 2022 China 18 de julho de 2022 Lesoto 17 de julho de 2022 URUGUAI 16 de julho de 2022 GRANADA 15 de julho de 2022 Kiribati 14 de julho de 2022 BOLÍVIA 13 de julho de 2022 ITÁLIA 12 de julho de 2022 MOÇAMBIQUE 11 de julho de 2022 IRLANDA 10 de julho de 2022 PAQUISTÃO 9 de julho de 2022 CORÉIA DO NORTE 8 de julho de 2022 HUNGRIA 7 de julho de 2022 LAOS 6 de julho de 2022 Quirguistão 5 de julho de 2022 TIMOR LESTE 4 de julho de 2022 Costa Rica 3 de julho de 2022 MALDIVAS 2 de julho de 2022 LÍBANO 1º de julho de 2022 CINGAPURA

Junho de 2022

30 de junho de 2022- Jamaica

29 de junho de 2022- Nauru

28 de junho de 2022- México

27 de junho de 2022- RDC

26 de junho de 2022- Finlândia

25 de junho de 2022- Guiné

24 de junho de 2022- Samoa

23 de junho de 2022- Tanzânia

22 de junho de 2022- Alemanha

21 de junho de 2022- Benim

20 de junho de 2022- Angola

19 de junho de 2022- Trindade e Tobago

18 de junho de 2022- Nova Zelândia

17 de junho de 2022- Venezuela

16 de junho de 2022- Israel

15 de junho de 2022- Guiné Equatorial

14 de junho de 2022- Vanuatu

13 de junho de 2022- Gabão

12 de junho de 2022- Uganda

11 de junho de 2022- Zâmbia

10 de junho de 2022- Libéria

09 de junho de 2022- Kuwait

08 de junho de 2022- São Vicente e Granadinas

07 de junho de 2022- Tailândia

06 de junho de 2022- São Marinho

05 de junho de 2022- Espanha

04 de junho de 2022- Guiana

03 de junho de 2022- Andorra

02 de junho de 2022- Eslovênia

01 de junho de 2022- Honduras

Palavras finais

Nós mencionamos resposta de hoje para Globle. Também discutimos os passos para jogar Wordle que você pode seguir se não souber como jogar. Além disso, também listamos as respostas do Globle Game para os meses de 2022.

