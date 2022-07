Holanda: bolsas para estudar no país

Bolsas de estudo para estudar na Holanda: confira as opções disponíveis

Se você já pensou em estudar fora ou estudar na Holanda com uma bolsa de estudos, então esse post é para você.

A Holanda é um país que possui universidades muito conceituadas nos rankings europeus, além de oferecer uma ótima qualidade de vida. Mas, sabemos que não é nada fácil viver no exterior, principalmente devido ao alto custo de vida.

Assim, para te ajudar a viver o seu sonho e conseguir uma oportunidade para estudar no exterior, o artigo de hoje trouxe um resumo com informações sobre opções de bolsas de estudo para quem deseja estudar na Holanda. Confira!

Bolsas de estudo na Holanda: Maastricht School of Management

A Maastricht School of Management, instituição de ensino superior localizada na cidade de Maastricht, oferece bolsas para estudantes que querem cursar um MBA.

Duas bolsas são oferecidas anualmente: uma delas cobre 80% da mensalidade e outra cobre 60%.

Todos aqueles que possuem uma pontuação mínima de 88 na prova do TOEFL e de 600 na prova do GMAT (Graduate Management Admission Test) podem se candidatar para as bolsas.

Bolsas de estudo na Holanda: Orange Tulip Scholarship

Uma opção para quem deseja estudar na Holanda com o auxílio de uma bolsa de estudos é o programa Orange Tulip Scholarship (OTS).

O OTS abrange programas de muitas universidades holandesas e é financiado pelo próprio governo do país.

As bolsas são destinadas a estudantes de graduação e de mestrado. Mais informações sobre os requisitos, as datas e o auxílio podem ser encontradas no site oficial do programa: https://www.studyinholland.nl/finances/orange-tulip-scholarship-programme

Bolsas de estudo na Holanda: Vrije Universiteit Amsterdam

Por fim, devemos destacar que a Vrije Universiteit Amsterdam também oferece bolsas de estudo para estrangeiros que querem estudar na universidade.

Duas bolsas de estudo são disponibilizadas anualmente e elas cobrem todos os custos com o curso em questão.

Mais informações podem ser encontradas no site: https://vu.nl/en/education/more-about/scholarships-for-international-masters-students