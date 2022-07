Home office ganhando em dólar ou euro? Saiba como

Muitas pessoas estão em busca de oportunidades de trabalho ou até mesmo querem uma fonte de renda adicional. Então, por isso, alguns sites estrangeiros oferecem melhores condições para trabalhos específicos em home office.

A desvalorização cambial causada pela inflação enfraqueceu a moeda brasileira, fazendo com que os preços subissem enquanto seus retornos financeiros estagnaram. Dessa forma, é interessante buscar receber em uma moeda valiosa, como o USD em um trabalho home office. Agora, se você quer saber como, continue com a leitura da matéria desta segunda-feira (04) do Notícias Concursos.

Conheça plataformas de trabalho home office que pagam em dólar ou euro

A empregabilidade do Brasil acabou levando muitos jovens a se voltarem para o mercado de trabalho internacional. Dessa forma, essa possibilidade é atraente quando a maioria das empresas trabalha em casa.

Tenha clientes no exterior

Se você é redator com formação em administração, finanças, contabilidade e qualquer outra área, invista em outros idiomas. Assim, facilitará para ter clientes estrangeiros. Ademais, além de expandir o campo de atuação, a remuneração é definitivamente acima da média aqui.

Traduza conteúdos

Se o seu conhecimento de um idioma é avançado ou fluente, não deixe de procurar quem deseja traduzir textos para o português.

Upwork;

Fiverr;

Letsworkremotely.

Crie e venda seus próprios infoprodutos

Vídeos de cursos e e-books informativos são ótimas opções. Então, desenvolva seus produtos de informação sobre o assunto de sua área e publique-os nas maiores plataformas.

Seja afiliado de alguma marca em home office

Você pode vender materiais de outras empresas e ganhar uma comissão, que é a melhor forma para quem ainda não tem experiência.

Associados Amazon;

Hotmart;

Monetizze.

Venda fotos, vídeos e ilustrações originais

Mesmo que seja apenas um hobby, alguns bancos de dados procurarão material para comprar se suas fotos e desenhos forem distintos.

Gettyimages;

Shutterstock;

Canva.

Então, essas são algumas opções para aqueles que estão precisando fazer um dinheiro a mais. Com a inflação e a crise, muitas pessoas não estão conseguindo cumprir com seus compromissos financeiros. Portanto, se você tem um computador ou celular com acesso à Internet, essas opções de home office são perfeitas para você.