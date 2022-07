Homem tem moto furtada da porta de casa no agreste

Um homem deixou uma motocicleta estacionada na porta de casa e o veículo acabou sendo furtado nesta segunda-feira (11), no bairro Brasília, em Arapiraca. De acordo com as informações da vítima, a moto é vermelha e o farol da frente está danificado. A placa não foi informada. Ele afirmou para os policiais que acompanharam o…

Cortesia

Um homem deixou uma motocicleta estacionada na porta de casa e o veículo acabou sendo furtado nesta segunda-feira (11), no bairro Brasília, em Arapiraca.

De acordo com as informações da vítima, a moto é vermelha e o farol da frente está danificado. A placa não foi informada.

Ele afirmou para os policiais que acompanharam o caso que se deslocaria para a Central de Polícia Civil, onde registraria um boletim de ocorrência.

Até o momento ninguém foi detido.