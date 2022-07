Humanitas divulga edital do Vestibular de Medicina 2023; veja datas

A Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (Humanitas) já divulgou o edital referente ao Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o documento, a oferta da Humanitas é de 60 vagas para essa edição.

O edital estabelece ainda que o período de inscrição será de 29 de agosto a 14 de novembro deste ano. As inscrições deverão ser feitas on-line, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável pelo processo seletivo.

Ainda de acordo com o edital, para efetivar a matrícula, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor será de R$ 300, dentro do prazo estabelecido.

Seleção

A classificação dos inscritos será feita exclusivamente por meio da aplicação de provas. O exame está marcado para o dia 4 de dezembro.

Conforme definido pela Humanitas, o Vestibular de Medicina 2023 contará com três provas: Prova I (questões dissertativas de Química e Biologia), Prova III (questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Língua Inglesa e Física), e Prova de Redação.

De acordo com a instituição, os locais de prova serão nas cidades de São Paulo e São José dos Campos.

Os candidatos poderão consultar as informações sobre os locais e horários de provas a partir do dia 25 de novembro, por meio da Área do Candidato, no site da Vunesp.

Resultados

Ainda de acordo com o edital, a publicação dos resultados e da classificação dos candidatos do Vestibular de Medicima 2023 da Humanitas está prevista para o dia 22 de dezembro, a partir das 15h, por meio do site da Vunesp.

Os candidatos convocados deverão realizar as matrículas nos dias 4 e 5 de janeiro, conforme as orientações da Humanitas.

Veja mais informações na página do Vestibular.

