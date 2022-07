IBM recebe inscrições para Programa de Estágio Associates

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a IBM está recebendo inscrições para o Programa de Estágio Associates. A companhia busca profissionais dedicados, originais, que desejam promover o progresso, ampliar sua rede de relacionamentos e também suas carreiras.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis por meio da iniciativa, é importante estar matriculado(a) em um curso de ensino superior relacionado à área de tecnologia, como: Engenharias (Informática, Controle e Automação, Elétrica, Industrial, Mecatrônica, Civil, Materiais, Produção, Telecomunicações, Mecânica, Metalúrgica), Física, Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Eletrônica e Telecomunicações, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança, Tecnologia de Banco de Dados, Matemática, Jogos Digitais, Estatística, Design, Design Gráfico, Web Design, dentre outros. Os candidatos deverão ter, ainda, disponibilidade para trabalhar por seis horas por dia, das 9h às 15h.

Participação em Hackathon ou Meetups e projetos da universidade, inglês intermediári e conhecimento de lógica de programação são considerados diferenciais importantes.

Os contratados poderão ser alocados em diferentes funções e áreas da IBM Services, dentre elas: Desenvolvedor(a), Especialista Técnico(a), Consultor(a), Cientista de Dados e Designer. Todas as vagas, segundo a empresa, são elegíveis para pessoas com deficiência ou reabilitadas.

A unidade de negócios da IBM é composta por uma equipe de consultores de negócios, que trabalham aliando estratégia e tecnologia. A área projeta, constrói e executa sistemas e serviços fundamentais que são a espinha dorsal da economia mundial e atua em parceria com as principais empresas do mundo em mais de 170 países para criar negócios mais inteligentes.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página do programa para cadastrar o currículo e obter mais informações sobre a iniciativa. Clique aqui para se inscrever.