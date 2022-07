Ibrape: Paulo cresce mais 3 pontos e segue favorito para reeleição

Governador tem 6 pontos de distância pra Collor e 19 pontos contra Cunha

O governador Paulo Dantas (MDB) com 33% das intenções de voto lidera a disputa pelo governo de Alagoas, segundo pesquisa do Ibrape, encomendada pelo Cada Minuto e divulgada nesta terça-feira (26). Paulo cresceu 3 pontos em relação ao último levantamento feito no início do mês

Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos pré-candidatos ao governo estadual, Paulo tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, ocupado pelo senador Fernando Collor (PTB), com 27%.

Chama atenção a queda expressiva do também senador Rodrigo Cunha (UB) agora com 14%. Ele, que já liderou a pesquisa, está em terceiro. O ex-prefeito Rui Palmeira (PSD) tem 7% das intenções de voto.

Todos os outros candidatos somados pontuam 1%. Brancos e nulos totalizam 8% e um total de 10% não soube dizer ou não respondeu a pesquisa.

Em caso de segundo turno Paulo venceu todos os cenários pesquisados pelo Ibrape. Contra Collor por 42% a 32%; enfrentando Rodrigo Cunha a vantagem é de 20 pontos com 43% a 23%; e se o adversário for Rui 47% a 14%. Caso o segundo turno seja entre Collor e Rodrigo, o petebista vence com 35% a 25%.

RENAN FILHO LIDERA SENADO

Pra senador a pesquisa também mostra a consolidação do ex-governador Renan Filho (MDB) na liderança, somando 57%. O segundo colocado é o deputado Davi Davino Filho (PP) com 17%. Ronaldo Lessa (PDT) é o terceiro com 10%. Mário Agra (PSOL) não pontuou. Ao 7% não sabem ou estão indecisos e 9% votam branco ou nulo.

No cenário para presidente, Lula (PT) assinala 57% das intenções; Jair Bolsonaro (PL) marca 30%; Ciro Gomes (PDT) tem 2%. André Janones (Avante) 1%. Os demais candidatos não somam 1%. Brancos ou nulos 5% e indecisos também 5%.

A pesquisa está registrada no TRE com o número AL-02634/2022 e no TSE com BR-03465/2022. Foram ouvidos 1.992 eleitores em cerca de 60 municípios de todas as regiões do Estado, entre os dias 21 e 24 de julho. A margem de erro é de 2,2 percentuais para mais ou para menos.