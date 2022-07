Hoje separamos algumas ideias de varal para apartamento pequeno. Especialmente para você que não dispõe de um grande espaço, mas precisa de varais para pendurar suas roupas de maneira prática e eficiente.

Por isso, não deixe de acompanhar até o final para ver algumas ideias, desse item indispensável para qualquer um. Fique com a gente e não perca nenhum detalhe.

Qual é o melhor tipo de varal para apartamento?

Existem inúmeras opções de varal, e cada um se adequa melhor a determinados espaços. No entanto, para os apartamentos, especialmente os pequenos, os modelos retráteis são os mais indicados.

Ademais, como a maioria dos apartamentos hoje em dia possui revestimento de teto em gesso, o ideal é optar pelos modelos de varal que são fixados à parede e não no teto. Pois, assim evita danos à estrutura do apartamento, e também, facilita a colocação e posicionamento do varal.

A seguir, veremos algumas opções que ficam muito bem acomodados em espaços pequenos, e que facilitam sua vida na hora de secar suas peças.

Varal mágico

Além de muito funcional, o varal mágico oferece um design muito bonito e agradável, sendo possível implementá-lo em diversos cômodos do apartamento, não só na lavanderia. Portanto, o que facilita uma melhor distribuição do espaço no cômodo.

É possível posicionar este tipo de varal no peitoril de sua sacada, na lavanderia, em cima da máquina ou até mesmo em uma varanda gourmet. Pois, ele é muito discreto e fica praticamente imperceptível.

Ele possui duas barras laterais que, ao puxar, você libera as cordas. Então, é possível pendurar diversas peças de roupa de forma que elas não encostam umas nas outras, facilitando uma secagem mais rápida.

Este modelo é mais fácil de encontrar opções em branco e preto, facilitando uma melhor combinação com o restante da mobília do local onde ele será posicionado.

Varal sanfonado

Esse é um modelo bastante básico de varal de parede. Para usá-lo você deve empurrar para compactar e puxar na hora de liberar as barras para pendurar suas peças.

Muito compacto, é possível posicioná-lo em qualquer cantinho disponível tanto em sua lavanderia, quanto no peitoril da sacada ou em qualquer espaço onde você deseja secar suas roupas. No entanto, mesmo quando fechado, ele ocupa um certo espaço, não oferecendo a discrição como no caso do varal mágico.

Outro ponto positivo do varal sanfonado, é que seu preço costuma ser muito acessível. Além disso, é fácil de encontrar em qualquer loja de utilidades domésticas.

Varal de barras

Esse tipo já é usado há bastante tempo especialmente em locais que dispõem de pouco espaço.

Seu funcionamento também é bastante simples. Então, você só precisa puxar uma das barras para descer a corda e pendurar suas roupas. Depois, basta puxar novamente para que a corda suba e as roupas fiquem penduradas em um local mais alto, liberando a circulação.

Esse tipo de varal é muito versátil, além de oferecer um maior espaço. Logo é o modelo ideal para quem tem um grande volume de roupas para pendurar.

Varal painel

Essa é uma das opções mais compactas disponíveis atualmente no mercado. Além disso, o design e o visual que ele oferece também é bastante atrativo. Pois, combina bem com qualquer tipo de decoração da sua área de serviço.

Ele é feito sob medida, onde uma moldura é fixada na parede e é encaixado outra parte com barras horizontais, de forma que fica preso por uma corrente. Sendo assim, forma um ângulo ideal para que as roupas fiquem penduradas separadamente sem encostar umas nas outras, facilitando a secagem.

Apesar de ser muito compacto e se encaixar bem em qualquer cantinho disponível, o varal painel é indicado para quem possui um volume menor de roupas, pois ele não oferece muito espaço para as peças.

Varal de piso

Por último, este é o modelo tradicional. Tanto que é fácil de encontrar nas lojas de departamento com preços bastante acessíveis.

Além de oferecer uma grande funcionalidade na hora de pendurar as roupas, já que oferece um espaço maior, também é possível encontrar varais de piso com rodinhas. Portanto, torna possível a movimentação de suas roupas para locais onde o sol está batendo com maior intensidade, acelerando o processo de secagem.

Gostou de conhecer essas ideias de varal para apartamento pequeno? Sendo assim, pesquise a respeito e veja qual se encaixa melhor em sua situação e ao espaço que você tem disponível em sua área de serviço.