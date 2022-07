Idez Digital abre vagas para diferentes áreas

A Idez Digital, fintech especializada em serviços financeiros para PMEs, que atua sob o modelo Bank as a Service, anunciou a abertura de vagas para diferentes áreas. As contratações são para atuação na modalidade home office e há chances para profissionais com ou sem experiência.

Dentre as posições disponíveis, estão: Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Flutter Júnior/Pleno e Designer UX/UI Pleno. Os requisitos variam de acordo com a função, mas gostar de trabalhar com desafios e com uma rotina dinâmica e ter facilidade para trabalhar em equipe, mantendo um bom relacionamento interpessoal, são fatores-chave para o processo seletivo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, que incluem acesso ao Gympass, horários flexíveis, Idez Care no valor de R$ 250,00 para ser usado como desejar e dress code flexível. Além disso, os profissionais trabalharão na modalidade remota e em um ambiente propício ao desenvolvimento e crescimento rápido.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://idezcarreiras.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e obter mais informações sobre cada uma delas.

Sobre a empresa

A Idez Digital é uma fintech que fornece infraestrutura e tecnologia para que os negócios tenham autonomia no desenvolvimento de um banco digital próprio. A companhia ajuda empresas a digitalizarem suas operações financeiras de maneira internalizada, oferecendo soluções para operações bancárias.

