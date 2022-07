IF Sudeste MG libera lista de aprovados no Vestibular 2022/2 via Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) liberou nesta segunda-feira, dia 18 de julho, o resultado final do Vestibular 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os participantes podem consultar a lista de classificados para as vagas através do site do Instituto. Também está disponível o resultado dos recursos contra a classificação provisória.

De acordo com o cronograma, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas virtualmente, no período de 26 de julho a 1º de agosto.

O Instituto orienta que os estudantes não realizem o procedimento em um dispositivo móvel como celular ou tablet, por exemplo. Segundo o Instituto, o sistema não funciona corretamente através de dispositivos móveis.

Os convocados podem conferir toadas as informações no edital e no cronograma de matrículas, disponíveis na página do Vestibular 2022/2.

Como foi o Vestibular 2022/2?

A classificação dos inscritos no Vestibular 2022/2 para os cursos de graduação foi feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos puderam se inscrever com as notas das edições do exame realizadas de 2015 a 2021. Conforme o edital, puderam participar os candidatos que não zeraram nenhuma das provas do Enem.

O edital estabelece ainda que a oferta do IF Sudeste MG é de 77 vagas em cursos distribuídos em seis campi: Juiz de Fora, Manhuaçu, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. A seleção visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

Do total das oportunidades, a oferta é de 18 vagas para Engenharia Elétrica, 18 vagas para Engenharia Mecatrônica, 20 vagas para Licenciatura em Física, e 21 vagas para Engenharia Ferroviária e Metroviária.

Ainda segundo o edital, metade das vagas estão reservadas para estudantes egressos de escolas da rede pública, com percentual para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), de acordo com a Lei de Cotas.

