IFG libera resultado final do Vestibular 2022/2 via Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) publicou na terça-feira (26) o resultado final do Vestibular 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos podem consultar a lista de classificados no site do Instituto.

Também já estão disponíveis as respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar. De acordo com o cronograma do IFG, a publicação dos editais de matrículas de cada campus deverá ser feita até o dia 29 de julho. Desse modo, os candidatos devem aguardar a divulgação das datas e orientações para a matrícula.

Seleção contou com duas modalidades

De acordo com o edital, o Vestibular 2022/2 do IFG contou com duas modalidade de seleção: provas presenciais de redação e aproveitamento das notas do Enem. Para a modalidade de seleção via notas do Enem, o Instituto aceitou os desempenhos das edições do exame de 2013 a 2021.

Os candidatos que optaram pelo formato tradicional responderam uma prova de redação em Língua Portuguesa no dia 17 de julho.

Vagas

Ao todo, o IFG está ofertando 400 vagas para o Vestibular 2022/2. Do total das vagas, 289 são para a modalidade de seleção via notas do Enem e 119 vagas em quatro cursos para a modalidade de seleção via provas tradicionais.

Há reserva de vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). Portanto, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e PcD.

Além disso, há a reserva de vagas para a Política de Ações Afirmativas do IFG, que contempla estudantes autodeclarados ciganos, quilombolas, indígenas, refugiados, pessoas do campo, surdos especificamente para o curso de Pedagogia Bilíngue, professores da Rede Pública de Ensino para os cursos de Licenciatura.

Veja mais detalhes no site do IFG.

