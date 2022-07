IFMG publica resultado do Vestibular 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) publicou na tarde desta quarta-feira, dia 6 de junho, o resultado do Vestibular 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados por meio do site da Fundação CEFETMINAS.

Os resultados são referentes aos cursos dos seguintes campi: Congonhas, Ouro Preto e Ribeirão das Neves. O período de matrícula varia de acordo com o campus.

Desse modo, o Campus Ouro Preto receberá as matrículas dos aprovados em 1ª chamada entre os dias 11 e 14 de julho. Já o Campus de Ribeirão das Neves informou que o período de matrícula da 1ª chamada será de 7 a 12 de julho. As informações para as matrículas do Campus Congonhas ainda serão liberadas.

Os candidatos podem consultar a lista de documentos necessários para o registro institucional no edital da seleção.

Como foi a seleção?

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos foi feita a partir do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O IFMG aceitou as notas das edições do exame de 2017 a 2021.

Desse modo, puderam se inscrever no Vestibular 2022/2 os candidatos que tenham feito as provas de uma dessas edições e que não tenham obtido nota igual a zero em nenhuma das provas do exame.

Ao todo, a oferta do IFMG para o Vestibular 2022/2 é de 76 vagas para quatro cursos de graduação, sendo 20 vagas para Engenharia Mecânica (Campus Congonhas), 18 vagas para Gestão da Qualidade (Campus Ouro Preto), 20 vagas para Administração (Campus Ribeirão das Neves), e 18 vagas para o curso de Processos Gerenciais (Campus Ribeirão das Neves).

