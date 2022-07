IFMT libera resultado referente ao Vestibular 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) publicou nesta quarta-feira, dia 6 de julho, o resultado preliminar do Vestibular 2022/2. Desse modo, os participantes já podem conferir a classificação provisória por meio do site da instituição.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão interpor recursos contra esse resultado até as 23h59 do dia 7 de julho. A interposição deve ser feita on-line. A divulgação do resultado final do vestibular está prevista para o dia 11 de julho.

Os convocados nesta chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 18 e 22 de julho. Conforme as orientações do Instituto, o procedimento de cadastro acadêmico deverá ser feito virtualmente, por meio do site do Instituto. Os candidatos podem consultar a lista de documentos necessários no edital.

O Instituto prevê ainda novas chamadas para os dias 26 e 29 de julho e para o dia 4 de agosto, caso haja vagas remanescentes.

Sobre a seleção

De acordo com o edital, a classificação dos inscritos foi feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, puderam se inscrever neste processo seletivo os candidatos que fizeram ao menos uma das edições do exame ocorridas entre os anos de 2010 e 2021.

Vagas

O IFMT está ofertando 510 vagas em diversos cursos de graduação ministrados nos campi de Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Cuiabá (Bela Vista, Cuiabá, Octayde Jorge da Silva) e Várzea Grande.

Do total das vagas, 62% estão reservas para estudantes cotistas, sendo 2% para pessoas com deficiência (PcD) e 60% para candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas.

