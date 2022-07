IFPE publica resultado final do Processo de Ingresso 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) publicou na tarde desta sexta-feira, dia 8 de julho, o resultado final do Processo de Ingresso 2022/2. Desse modo, os participante podem conferir as lista de aprovados de cada campus por meio do site do IFPE.

De acordo com o edital de matrículas, o registro acadêmico deve ser feito on-line para os seguintes campi: Afogados da Ingazeira, Ipojuca, Palmares, Pesqueira e Vitória de Santo Antão.

Já as matrículas para os campi de Abreu e Lima, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista e Recife devem ser feitas presencialmente.

Para realizar as matrículas, os candidatos devem apresentar de forma presencial ou virtualmente todos os documentos indicados no edital. Veja aqui as orientações.

Sobre o processo seletivo

De acordo com o edital, a classificação dos inscritos no Processo de Ingresso 2022/2 foi feita a partir do desempenho escolar do ensino fundamental ou médio ou da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O formato variou de acordo com o nível do curso escolhido.

A oferta total do IFPE foi de 3.261 vagas em cursos técnicos e em cursos de graduação, presenciais e a distância. As vagas são para 16 campi e 8 polos de Educação a Distância (EaD). O edital indica ainda que as vagas ofertadas estão divididas da seguinte forma:

2.065 vagas para cursos técnicos na modalidade Subsequente;

352 vagas para cursos técnicos integrados;

35 vagas para a modalidade Proeja – Qualificação Profissional;

809 vagas para cursos superiores (sendo 360 vagas para os cursos EaD).

O IFPE reserva 60% das vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, para candidatos de escolas da rede pública de ensino, com percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD’s).

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFMT abre período de inscrição para o Vestibular 2023; saiba mais.