IFPI anuncia Concursos Públicos para níveis médio, técnico e superior

Editais ofertam vagas de níveis médio, técnico e superior no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

No estado do Piauí, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) anuncia abertura de novos editais de concursos públicos que tem por objetivo ocupar 127 vagas para profissionais em níveis médio, técnico e superior, com atuação em diversos campus da instituição.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL Nº 73/2022: Direito (1 vaga); Alimentos (2 vagas); Direito (1 vaga); Alimentos (2 vagas); Geoprocessamento (1 vaga); Engenharia Civil (2 vagas); Zootecnia (5 vagas); Gestão Ambiental (1 vaga); Vestuário (1 vaga); Gastronomia (3 vagas); Disciplinas Pedagógicas (1 vaga); Administração (10 vagas); Eletrotécnica/Engenharia Elétrica (1 vaga) entre outros.

EDITAL Nº 74/2022: Técnico de Laboratório – Área de Biologia (2 vagas); Área de Alimentos (2 vagas); Assistente em Administração (4 vagas); Técnico de Laboratório – Área de Zootecnia (1 vaga); Técnico de Tecnologia da Informação (1 vaga); Técnico de Laboratório – Técnico de Laboratório – Área de Informática (3 vagas) Técnico em Agropecuária (1); Analista de Tecnologia da Informação (6 vagas); Enfermeiro (2 vagas); Médico (1 vaga); Médico Veterinário (3 vagas); Odontólogo (4 vagas); Técnico em Enfermagem (1 vaga).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de julho de 2022, diretamente no site do IFPI. A taxa de inscrição varia de R$100,00 a R$170,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva de conhecimentos específicos (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos e prova de desempenho didático-pedagógico, conforme critérios especificados no edital.

Os concursos estão válidos por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 73/2022

EDITAL 74/2022