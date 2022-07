IFSP libera resultado do Processo Seletivo 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) publicou nesta terça-feira, dia 5 de julho, o resultado do Processo Seletivo 2022/2 para os cursos técnicos. Desse modo, os participantes já podem consultar o resultado através do site do Instituto.

Conforme informado pelo IFSP, primeiramente, será feita a classificação dos aprovados em ampla concorrência. Posteriormente, o Instituto fará a convocação dos candidatos que disputaram as vagas destinadas as cotas de escolaridade, renda e etnia.

Os aprovados deverão realizar as matrículas no período de 6 a 8 de julho. O procedimento deve ser feito virtualmente, e exige o cadastro no Portal do Candidato e na plataforma gov.br.

Sobre o Processo Seletivo 2022/2

O IFSP aplicou as provas do Processo Seletivo 2022/2 no dia 26 de junho, das 9h às 12h. Os candidatos responderam uma prova composta por 30 questões objetivas sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com o edital, os locais de prova foram em Araraquara, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Piracicaba, Pirituba, Registro, Salto, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba e Suzano.

Ainda de acordo com o edital, a oferta do IFSP é de 1.970 vagas para ingresso no segundo semestre deste ano. Metade das vagas estão reservadas para candidatos que cursaram o ensino fundamental em escolas públicas. Há também vagas específicas para candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e para pessoas com deficiência (PcD), de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas.

