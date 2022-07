IFSP publica resultado do Vestibular 2022/2 via Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publicou nesta sexta-feira, dia 15 de julho, o resultado do Vestibular 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos podem consultar a classificação final através do site do IFSP.

De acordo com a convocação para a matrícula, os candidatos convocados deverão realizar o registro acadêmico virtualmente, no período de 18 a 21 de julho. Para isso, os convocados deverão criar cadastro na plataforma gov.br e no Portal do Candidato.

Os estudantes podem conferir todos os procedimentos para a realização da matrícula no site do vestibular, junto com a convocação.

Como foi a seleção?

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos foi feita a partir do aproveitamento das notas do Enem. Portanto, puderam participar da seleção os estudantes que fizeram uma das edições do exame aceitas pelo IFSP: 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

Para participar, os candidatos não podem ter sido eliminados em alguma das provas ou obtido nota zero na prova de redação.

A oferta total do IFSP é de 440 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades do Instituto que ficam nas cidades de Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Guarulhos, Jacareí, Presidente Epitácio, São Carlos e São Paulo.

Metade das vagas ofertadas pelo IFSP está reservada de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, 50% das vagas de cada curso são exclusivas para candidatos que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, e recorte de renda.

