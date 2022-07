Iluminismo: como cai no vestibular?

Iluminismo: análise de questão de vestibular comentada

O desenvolvimento do capitalismo moderno na Europa foi acompanhado pela eclosão de um movimento intelectual que substituiria o Renascimento: o Iluminismo.

O tema é muito abordado por questões de história geral, principalmente dentro das provas de vestibulares.

Dessa forma, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe a resolução comentada de uma questão de vestibular sobre o Iluminismo. Confira!

Iluminismo: questão UFPR

(UFPR – 2010) A respeito do iluminismo, movimento filosófico que se difundiu pela Europa ao longo do século XVIII, considere as seguintes afirmativas:

1. Muitos filósofos franceses, entre eles Montesquieu, Voltaire e Diderot, foram leitores, admiradores e divulgadores da filosofia política produzida pelos ingleses, como John Locke com sua crítica ao absolutismo.

2. Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a monarquia, mas contra as ideias de que o poder monárquico fora constituído pelo direito divino e de que ele não poderia ser submetido a nenhum freio.

3. A descoberta da perspectiva e a valorização de temas religiosos marcaram as expressões artísticas durante o iluminismo.

4. Em Portugal, o pensamento iluminista recebeu grande impulso das descobertas marítimas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Análise:

A resposta correta para a questão do vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) é a alternativa B.

O item 3 está incorreto, uma vez que afirma que o Iluminismo foi caracterizado pela valorização de temas religiosos (o que não aconteceu). Pode-se dizer que os pensadores do movimento iluminista valorizavam a razão em detrimento da religião e, com isso, acabavam deixando os temas religiosos em segundo plano dentro de suas produções.

O item 4 também está incorreto, já que as navegações possuíam como foco apenas o desenvolvimento econômico de Portugal e descoberta de novas riquezas, mas não a expansão do pensamento iluminista.