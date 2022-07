Imagem profissional na internet: Como construir?

A imagem profissional na internet, nos dias atuais, pode ter o mesmo peso que a imagem que transparecemos pessoalmente. Por isso, cuidar da forma como nos portamos online é de suma importância para construir mais oportunidades para nós mesmos.

E para lhe ajudar nesse objetivo, desenvolvemos este conteúdo com dicas simples que você pode colocar em prática a partir de hoje. Confira e saiba mais!

Como construir uma boa imagem profissional na internet?

Para construir uma boa imagem profissional na internet é necessário levar em conta alguns pontos como:

O seu público-alvo: Quem você quer atingir? Qual linguagem quer usar?

A plataforma ideal para isso.

A sua maneira de se manter presente nas discussões.

Suas fotos e conteúdos visuais.

Além disso, outros aspectos relevantes devem ser analisados. Veja alguns deles:

1. Use as plataformas certas

O primeiro passo é escolher bem a plataforma que você irá utilizar para construir a sua imagem profissional na internet.

Um exemplo clássico – para não dizermos indispensável, é o LinkedIn. Com ele você consegue divulgar as suas habilidades, formação, experiência e, ainda, pode interagir com outros profissionais, desenvolvendo o seu networking.

2. Use uma foto adequada

É claro que você não precisa contratar um fotógrafo para tirar as suas fotos para as redes profissionais. Porém, se houver essa possibilidade, isso também não será um problema.

De qualquer forma, o ideal é que você saiba escolher bem a sua foto. Evite selfies, foto em festa ou ambientes bagunçados, ou imagens pouco nítidas e de baixa qualidade.

Prepare-se para a sua foto: arrume-se como se fosse trabalhar, por exemplo. Isso ajuda bastante.

3. Cuidado com o que você publica – que mensagem você quer passar?

A sua imagem profissional na internet está totalmente vinculada ao que você publica e compartilha. Pense, portanto, em qual mensagem você quer passar para as outras pessoas.

Você quer passar uma imagem de profissional focada em qual área? Quer ser referência em qual assunto? Quer conversar com as pessoas sobre quais temas?

Reflita com cuidado e encontre o seu posicionamento nesse sentido. Dessa forma você terá mais facilidade na hora de encontrar grupos de discussão, páginas para seguir, conteúdos para publicar, etc.

4. Discuta assuntos relevantes com outros profissionais

Discuta com outros profissionais nas plataformas. Isto é, comente, dê a sua opinião e se faça presente.

Claro que nem precisamos mencionar que o respeito e a empatia são essenciais nessas discussões, certo? Afinal, você sabe que a forma como você trata os outros profissionais é também um ponto que será levado em conta na hora de as pessoas mapearem a sua imagem.

Portanto, cuidado com o tom de voz usado, com os termos direcionados aos outros, e assim por diante. Seja uma pessoa que transparece respeito e conhecimento nas mais diversas discussões e conversas.

5. Solucione problemas – pode ser respondendo perguntas

Procure solucionar problemas dos seus seguidores/conexões. Porém, aqui vale um adendo: não estamos falando de você resolver os problemas alheios de uma forma indiscriminada e sem nexo.

O que queremos dizer é que você pode publicar conteúdos relevantes e que ajudem as outras pessoas da sua área. Assim, você passará a ser cada vez mais reconhecido como uma referência naquilo que faz.

Interessante, concorda?

Invista nessas dicas, aprimore-se, pratique o autoconhecimento sempre e construa, a partir disso tudo, a sua imagem profissional na internet!