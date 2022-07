InBrands divulga vagas de emprego em São Paulo

A empresa InBrands divulgou há alguns dias algumas oportunidades de trabalho na cidade de São Paulo. Confira abaixo quais são as funções disponíveis e descubra como concorrer a elas no final. Não perca a chance de entrar para o time de funcionários desta companhia!

InBrands tem oportunidades de trabalho em São Paulo

As vagas são efetivas e são abertas para pessoas com deficiência, assim como existem oportunidades para estagiários. Além do salário que é de acordo com o mercado, a empresa também oferece alguns benefícios como plano odontológico, vale refeição, assistência médica, vale transporte e seguro de vida. Veja a seguir todos os cargos disponíveis:

Modelista – Jeans;

Analista de PCP JR;

Assistente Administrativo – PCD;

Assistente Compras;

Analista Planejamento – PL;

Coordenador De PCP;

Coordenador De Compras;

Analista De Suporte Linx;

Comprador De Moda;

Auxiliar de Pronta Entrega;

Costureira Piloto;

Assessor De Vendas;

Estágio em Marketing.

Como se candidatar

Não perca a chance de pertencer a equipe da empresa InBrands que é do setor de vestiário e está atuando no Brasil desde 2007.

Para concorrer a uma das vagas que mencionamos é preciso acessar o site de inscrição. Em seguida, verifique a vaga que é do seu interesse, observe com calma todos os requisitos para descobrir se o seu perfil é adequado para esta função e se assim for, então clique no botão “Candidatar-se”.

Depois disso, caso você ainda não possua um cadastro na plataforma Infojobs, então crie um utilizando um e-mail que você use baste, seu número de CPF e uma senha fácil de lembrar.

