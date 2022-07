Incêndio destrói bar e assusta moradores em Palmeira dos Índios

Um incêndio de grande proporção destruiu, nesta quarta-feira (6), um bar que fica no Conjunto Habitacional Jota Duarte, em Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. No entanto, apesar dos danos materiais não houve registro de feridos. Nas imagens enviadas por internautas, é possível ver o estabelecimento em chamas e morados em risco enquanto tentavam salvar…

Um incêndio de grande proporção destruiu, nesta quarta-feira (6), um bar que fica no Conjunto Habitacional Jota Duarte, em Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. No entanto, apesar dos danos materiais não houve registro de feridos.

Nas imagens enviadas por internautas, é possível ver o estabelecimento em chamas e morados em risco enquanto tentavam salvar alguns objetos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local o fogo já havia sido contido por moradores.

A causa do incêndio que atingiu diversos cômodos, móveis e eletrodomésticos ainda é desconhecida do Corpo de Bombeiros. A corporação suspeita que um curto-circuito na fiação elétrica do estabelecimento pode ter provocado o incêndio.