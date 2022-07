INSS 2022: Saiba como solicitar a sua aposentadoria neste ano

Desde março as agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) retomaram os atendimentos presenciais, a partir de agendamento prévio feito pelos canais digitais “Meu INSS” ou pelo telefone 135.

Também voltaram a ser realizados os “atendimentos espontâneos”, para informação ou orientação em guichê específico, sem precisar de marcação de data e horário. Os serviços estavam suspensos devido ao pico da pandemia da Covid-19.

De todo modo, os cidadãos ainda podem recorrer aos serviços disponíveis na plataforma do aplicativo ou site da autarquia, sem precisar ir até um posto do INSS. A solicitação de benefícios pode ser realizada de forma remota.

Como agendar o atendimento no INSS?

O agendamento pode ser realizado pelo aplicativo “Meu INSS” ou no telefone 135. Será gerado uma senha, data e a hora marcada para comparecer no posto da autarquia. Vale ressaltar que o atendimento espontâneo acontecerá nos seguintes casos:

Por congestionamento na linha 135 e orientação para o encaminhamento a uma agência;

Conclusão do pedido pelos canais remotos ou impossibilidade de informação;

Recursos apresentados por empresas;

Pedido de contestação de Nexos Técnicos Previdenciários (NTEP);

Ciência do cidadão referente à necessidade de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

); Reativação do BPC, após atualização do CadÚnico.

Como solicitar o benefício no aplicativo ou site Meu INSS?

O procedimento pode ser realizado tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS. Basta acessar ou baixar a plataforma digital com sua conta gov.br. Na sequência, clique no botão “novo pedido” que vai aparecer na tela e siga as demais orientações.

Pelo aplicativo o cidadão consegue enviar a documentação digitalizada, escaneada ou fotografada pelo celular. Após a solicitação, com o número do protocolo de requerimento é possível acompanhar o andamento do pedido.

Atendimento presencial

Na unidade do INSS, será necessário apresentar um documento de identificação oficial. O atendimento ocorre de segunda à sexta-feira, 7h e 8h e termina entre 13h e 14h, dependendo do posto.