INSS: Calendário de julho já está disponível; confira

Os próximos pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a partir do dia 25 de julho. Primeiro serão contemplados os segurados que recebem um salário mínimo e na sequência aqueles que ganham mais.

Os próximos pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a partir do dia 25 de julho. Primeiro serão contemplados os segurados que recebem um salário mínimo e na sequência aqueles que ganham mais.

No total, cerca de 36 milhões de pessoas serão atendidas este mês pela autarquia. Veja mais detalhes a seguir!

Calendário do INSS

O cronograma de pagamentos leva em conta o número final do cartão do benefício, que é o último número antes do traço. Veja as datas abaixo:

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício Data do depósito 1 25 de julho 2 26 de julho 3 27 de julho 4 28 de julho 5 29 de julho 6 01 de agosto 7 02 de agosto 8 03 de agosto 9 04 de agosto 0 05 de agosto

Para quem recebe mais que o salário mínimo

Final do benefício Data do depósito 1 e 6 01 de agosto 2 e 7 02 de agosto 3 e 8 03 de agosto 4 e 9 04 de agosto 5 e 0 05 de agosto

Como consultar benefícios do INSS?

Os segurados podem realizar as consultas indo até uma unidade do INSS. Ou então, podem ligar para a Central de Atendimento, no número 135 (o atendimento é de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas).

Também é possível verificar as informações através do site ou aplicativo “Meu INSS”, disponível para Android e iOS. Veja como realizar o procedimento online a seguir:

Pelo site:

Acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Por fim, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

Pelo aplicativo:

Baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”.