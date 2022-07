INSS e Auxílio Brasil: Confira o calendário de pagamento dos benefícios

Segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e beneficiários do Auxílio Brasil já podem consultar o calendário de pagamentos deste mês de julho. Confira os cronogramas a seguir.

INSS

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS já podem conferir a data de seus pagamentos. Como de costume, os depósitos acontecem primeiro para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212) e, em seguida, para quem recebe um valor superior.

Confira o calendário completo, conforme o dígito final do benefício de cada segurado:

Para quem ganha um salário mínimo

1: 25 de julho de 2022;

2: 26 de julho de 2022;

3: 27 de julho de 2022;

4: 28 de julho de 2022;

5: 29 de julho de 2022;

6: 01 de agosto de 2022;

7: 02 de agosto de 2022;

8: 03 de agosto de 2022;

9: 04 de agosto de 2022;

0: 05 de agosto de 2022.

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1 ou 6: 01 de agosto de 2022;

2 ou 7: 02 de agosto de 2022;

3 ou 8: 03 de agosto de 2022;

4 ou 9: 04 de agosto de 2022;

5 ou 0: 05 de agosto de 2022.

Auxílio Brasil

Atualmente, o Auxílio Brasil atende mais de 18 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O benefício mínimo é de R$ 400, no entanto, esse valor pode aumentar para R$ 600 nos próximos meses.

Como no Bolsa Família, o abono é repassado de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas:

NIS final 1: 18 de julho de 2022;

NIS final 2: 19 de julho de 2022;

NIS final 3: 20 de julho de 2022;

NIS final 4: 21 de julho de 2022;

NIS final 5: 22 de julho de 2022;

NIS final 6: 25 de julho de 2022;

NIS final 7: 26 de julho de 2022;

NIS final 8: 27 de julho de 2022;

NIS final 9: 28 de julho de 2022;

NIS final 0: 29 de julho de 2022.

Auxílio Brasil de R$600

A expectativa dos beneficiários do Auxílio Brasil tem aumentado cada vez mais a respeito do aumento do valor do benefício. No último mês, o Senado Federal aprovou a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que eleva o valor do auxílio, de R$ 400 para R$ 600, sendo liberado mensalmente.

No entanto, a proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara de Deputados. Tendo em vista que o Auxílio Brasil tem validade até dezembro deste ano, as famílias beneficiadas receberiam cinco parcelas com o valor aumentado, de R$600.

Quando o Auxílio Brasil de R$600 será liberado?

De acordo as informações do governo, a expectativa é que o Auxílio Brasil no valor de R$600 seja liberado em agosto. Entretanto, membros do Planalto pretendem acelerar o processo da votação do projeto na Câmara dos Deputados para que o benefício seja liberado ainda neste mês.

Por ser ano eleitoral, o valor extra para cobrir o benefício só será concedido através de uma declaração de estado de emergência no país.

Novos beneficiários

Além do aumento no valor do Auxílio Brasil, a proposta também inclui cerca de 1,6 milhão de novos beneficiários.