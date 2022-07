A sua entrada no mercado de investimentos deve ser planejada e direcionada para que minimize as chances de ser vítima de golpes e fraudes na internet.

Investimentos: considere suas particularidades e diversifique de forma segura

Assim como ocorre com o Pix e com o Open Finance, o mercado de investimentos pode ser utilizado para golpes de vários tipos. Entretanto, é possível que tenha alguns cuidados para minimizar a possibilidade de se tornar mais uma vítima dos crimes cibernéticos.

Confira informações oriundas de fontes suspeitas

Ao receber uma fatura, em boleto para pagamento no seu e-mail e/ou um código para pagamento através de um uma mensagem sms ou via Whatsapp, é importante que verifique primeiramente com a empresa emissora dessa fatura a veracidade da cobrança.

É relevante que não entre em contato com o número de telefone que consta na mensagem recebida, sendo assim, sempre procure o site oficial da organização. O mercado de investimentos possui muitas possibilidades, no entanto, se receber uma proposta muito acima do mercado e com ganhos garantidos, é importante que faça uma pesquisa ampla sobre o preço de mercado, considerando fontes confiáveis.

Busque por fontes confiáveis no mercado

É aconselhável que busque por informações em sites oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo. Visto que são plataformas que trazem relevantes informações aos novos investidores através de uma linguagem acessível.

Questione suas particularidades

Não menos importante, deve realizar um planejamento financeiro que contemple suas necessidades, considerando o mercado de investimentos. Sendo assim, é relevante que faça alguns questionamentos que considerem suas particularidades. Exemplos:

Qual opção de renda fixa acredita que atende melhor a sua necessidade atual?

Das opções pesquisadas, qual acredita que é viável para um planejamento de aposentadoria?

Qual opção disponível no mercado lhe dá mais segurança para realizar uma reserva de emergência?

Qual é o valor total que pode disponibilizar para investir?

Qual é a possibilidade de precisar resgatar valores antes do prazo final do contrato?

Através de pequenos questionamentos é possível obter parâmetros importantes para direcionar a sua entrada no mercado de investimentos.

Inicie por opções de renda fixa

Dessa forma, poderá elevar sua segurança e entender o funcionamento do mercado de investimentos, considerando a volatilidade das opções e entendendo de maneira aprofundada a economia de forma geral.

Além disso, é aconselhável que o entrante no mercado de investimentos comece por opções de renda fixa e invista valores baixos para que possa diversificar com mais segurança. Sendo assim, faça o seu planejamento, estude o mercado e confira informações suspeitas para que eleve a sua rentabilidade de forma segura e planejada.