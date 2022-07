IOB abre vagas para área de tecnologia

A smart tech IOB anunciou a abertura de vagas para sua área de tecnologia. A empresa, que promete agregar conhecimento e tecnologia de um jeito mais inteligente, tem postos de trabalho disponíveis em todo o Brasil para diferentes níveis: júnior, pleno e sênior.

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Analista de Mídias Digitais, Arquiteto de Software Cloud, Cientista de Dados Sênior, Cientista de Dados Pleno, Agile Master, Analista Desenvolvedor RPA (Robot Process Automation) Sênior, Analista de Segurança da Informação Sênior, Analista de Desenvolvimento de Chatbot Pleno, Engenheiro de Dados Sênior, Product Owner (Folha de pagamento/eSocial), UX Designer Sênior, Desenvolvedor Delphi Pleno, Banco de Talentos IOB, Profissional de Desenvolvimento Net Sênior.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas as oportunidades são para atuação remota, o que permite a candidatura de profissionais de todo território nacional.

De acordo com informações da empresa, os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, dentre eles: assistência médica e odontológica, vale alimentação ou refeição, PLR, auxílio internet, seguro de vida e programa de saúde mental. Além disso, a IOB mantém parceria com programas voltados ao bem-estar e instituições de ensino, a fim de fomentar o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional de seus colaboradores.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://iob.pandape.com.br para conferir a lista completa de postos disponíveis e se candidatar.

Cabe notar que as posições são rotativas e podem sofrer alterações conforme preenchimento e demanda.