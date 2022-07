Jogos virtuais: da surpresa ao crescimento sustentado

A indústria de jogos sempre foi altamente lucrativa. Na última década, a evolução levou os jogos virtuais a alcançar novos patamares e quebrar novas barreiras.

Cassinos online

A indústria de cassinos online está crescendo rapidamente. Em 2018, o mercado global de jogos de azar online valia US$ 45 bilhões e deve chegar a US$ 96 bilhões até 2025. Esse crescimento está sendo impulsionado pela crescente popularidade do jogo online, a proliferação de novos cassinos e a disponibilidade de novas plataformas tecnológicas, como realidade virtual e realidade aumentada.

Um fator que impulsiona o crescimento dos cassinos online é a proliferação de dispositivos móveis e, portanto, os cassinos móveis. O número de pessoas que possuem smartphones e tablets está aumentando rapidamente, e isso está fornecendo uma nova plataforma para os cassinos online alcançarem seus clientes. De fato, de acordo com um relatório da Juniper Research, o número de pessoas que jogam online usando seus dispositivos móveis deve crescer de 1,6 bilhão em 2019 para 2,5 bilhões em 2024.

Por fim, a disponibilidade de novas plataformas tecnológicas, como realidade virtual e realidade aumentada, também está impulsionando o crescimento dos cassinos online. Essas plataformas oferecem uma experiência mais imersiva para os apostadores, e isso está atraindo novos jogadores para o mercado. Por exemplo, de acordo com um relatório do Goldman Sachs, espera-se que o mercado de cassinos VR cresça de US$ 2,7 bilhões em 2020 para US$ 20,3 bilhões em 2025.

Assim, a indústria de cassinos online está sendo impulsionada por vários fatores, incluindo a crescente popularidade do jogo online, a proliferação de dispositivos móveis e a disponibilidade de novas plataformas tecnológicas, como realidade virtual e realidade aumentada. Espera-se que esse crescimento continue nos próximos anos, com a previsão do mercado global de jogos de azar online atingir US$ 96 bilhões até 2025.

E-sports

Os esportes eletrônicos estão se tornando cada vez mais populares, com mais pessoas sintonizando para assistir a jogos competitivos do que nunca. Esse crescimento está sendo impulsionado por vários fatores, incluindo a crescente popularidade dos jogos online, o surgimento de plataformas de streaming como o Twitch e os crescentes prêmios para torneios competitivos.

À medida que os e-sports continuam a crescer em popularidade, é provável que vejamos ainda mais investimento e interesse na cena. Isso pode significar maiores prêmios para torneios, mais patrocínios para equipes profissionais e maior cobertura dos principais meios de comunicação. É um momento emocionante para os e-sports, e será fascinante ver como a cena continua a se desenvolver nos próximos anos.

Se você está interessado em se envolver em e-sports, seja como espectador ou como competidor, há muitas maneiras de fazê-lo. Confira alguns dos jogos de e-sports mais populares, como League of Legends ou Counter-Strike: Global Offensive, e veja se algum torneio local está acontecendo perto de você. Você também pode assistir a transmissões de partidas profissionais em plataformas como o Twitch e acompanhar a cobertura da cena em sites como esportsreporter.com.

Os esportes eletrônicos ainda estão em seus primeiros dias, mas está claro que eles estão aqui para ficar. Se você ainda não está envolvido, agora é a hora de começar a prestar atenção a esse setor em rápido crescimento.

Jogos VR – o novo desafio para desenvolvedores

Projetar e desenvolver videogames para headsets de realidade virtual (VR) é um desafio que requer uma abordagem diferente do desenvolvimento tradicional de jogos.

Embora a tecnologia VR ainda esteja em seus estágios iniciais, já existem vários headsets VR diferentes disponíveis no mercado, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. Como resultado, projetar e desenvolver jogos de RV que funcionem bem em todas as plataformas pode ser difícil.

Há algumas coisas importantes a serem lembradas ao projetar jogos de RV. Primeiro, é importante lembrar que os jogadores estarão usando um fone de ouvido e, portanto, terão um campo de visão limitado. Isso significa que quaisquer elementos de interface do usuário ou elementos de HUD precisam ser projetados para que possam ser facilmente vistos pelo jogador.

Em segundo lugar, como os jogadores vão mexer muito a cabeça em VR, é importante projetar jogos que sejam confortáveis para jogar por longos períodos de tempo. Isso significa evitar o enjoo de movimento, mantendo o movimento do jogador ao mínimo e usando movimentos suaves e graduais em vez de empurrões ou giros repentinos.

Por fim, é importante lembrar que os fones de ouvido VR podem causar fadiga ocular após uso prolongado. Como resultado, é importante projetar jogos de RV que possam ser pausados com frequência para que os jogadores possam fazer pausas conforme necessário.