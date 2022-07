Jovem alagoana cria rifa para participar de Campeonato Mundial de Xadrez

No xadrez, novamente elas. As pequenas Luyse Acioli (16 anos) e Laura Sophia (11) conquistaram mais espaço dentro da cena do xadrez. Desta vez, Luyse, foi convidada para participar do Campeonato Mundial da modalidade, que será sediado na Romênia, entre os dias 5 e 18 de setembro. Para que a visita aconteça, os familiares das…

Divulgação

No xadrez, novamente elas. As pequenas Luyse Acioli (16 anos) e Laura Sophia (11) conquistaram mais espaço dentro da cena do xadrez. Desta vez, Luyse, foi convidada para participar do Campeonato Mundial da modalidade, que será sediado na Romênia, entre os dias 5 e 18 de setembro.

Para que a visita aconteça, os familiares das jovens criaram uma campanha de doação e uma rifa para quem quiser colaborar com os custos.

Luyse tem um currículo extenso e já é figurinha carimbada na Gazetaweb, pois esta é a terceira matéria dedicada, não só a ela, mas à irmã também. Sempre se superando no cenário, agora a empreitada é maior e demanda também maior esforço financeiro. Somente a inscrição para a competição internacional custa R$ 1.700. Para que sua comissão técnica compareça, são R$ 700 a mais. Logo, para cobrir estes gastos, a família da jovem criou uma Vakinha, onde as doações são convertidas em rifas premiadas. Para saber mais sobre a Vakinha, clique aqui!

Os prêmios são dois livros (Tratado Pràctico de Ajedrez – Lorenzo Ponce) e Como Piensan Los Grandes Maestros; e três inscrições no Nordestino LBX Rápido, Blitz (em Maceió dias 27 e 28 de agosto).

O valor da rifa é R$ 10,00 e terão números de 1 a 240. Os sorteios ocorrerão no dia 10 de Julho, durante uma live no Canal Chessveja.