Keeggo oferece oportunidades em diferentes regiões do Brasil

Em busca de uma vaga de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Keeggo, empresa que atua em toda a cadeia de valor dos clientes, auxiliando startups na transformação digital, oferece oportunidades em diferentes regiões do Brasil. As chances estão distribuídas pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os interessados podem concorrer a diferentes funções nas áreas de Testes/QA, Administrativa, Automação, Gestão, Desenvolvimento e Infraestrutura. Dentre elas, destacam-se: Analista de Automação Pleno, Analista de Banco de Dados, Analista DevOps, Desenvolvedor Python Sênior, Technology Advisor, Scrum Master, Analista Desenvolvedor Dynamics, Líder Técnico, Gerente de TI, Flow Manager, Analista de Projetos – PMO, Analista de Automação Pleno, Analista de Testes, Analista de Infraestrutura Pleno, Desenvolvedor Android – Kotlin e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como:

Plano de Saúde Sulamérica;

Plano Odontológico Sulamérica;

Plano de Saúde Mental;

Vale Refeição e Vale Alimentação em cartão flexível;

Acesso ao Gympass;

Seguro de Vida;

Auxílio Creche;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Acesso ao app de benefícios Allya;

Acesso ao Sesc;

Empréstimo Consignado;

Parceria com SENAC; e

Subsídio para cursos e certificações.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever diretamente na página de carreiras da empresa, onde estão disponíveis todas as informações sobre as oportunidades – requisitos e escopo de atuação. Clique aqui para conferir.

