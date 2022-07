Keyrus anuncia vagas para trabalho remoto

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Keyrus, consultoria de inteligência de dados, digital e transformação de negócios, anunciou a abertura de vagas para atuação na modalidade de trabalho remoto. Ao todo, são mais de 70 postos de trabalho destinados a profissionais de qualquer lugar do Brasil.

Há chances para diferentes áreas e funções, dentre elas: Gerente de Projetos, Analista de Dados, Engenheiro de Dados e Consultor Power BI, Consultor Qlik, Consultor Tableau, Consultor EPM, Trainee Governança de Dados, Trainee em Infraestrutura, Scrum Master, Tester, Test Leaders e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa reforça que acredita na diversidade e na inclusão e, portanto, encoraja a todos a participarem de seu processo de contratação, independente de gênero, idade, raça, religião ou qualquer outra característica.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios. Além disso, em busca de manter uma equipe altamente capacitada e especializada, a multinacional disponibiliza uma infraestrutura completa e oferece suporte e treinamentos para os colaboradores, com acesso a cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e pessoal.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://jobs.keyrus.com.br/jobs e cadastrar o currículo. No endereço é possível encontrar todas as vagas disponíveis na empresa e obter mais informações sobre cada uma das oportunidades.

