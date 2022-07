Klabin abre 16 vagas de emprego pelo Brasil

A Klabin anunciou novas oportunidades de contratação na empresa. Aqueles que tiverem interesse em concorrer a uma das vagas ofertadas, devem se atentar aos requisitos e qualificações necessários. Confira abaixo a disponibilidade de vagas para sua região.

Klabin divulga vagas de emprego na instituição

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do país, se tornou líder na produção de papéis e cartões para embalagens, sacos industriais e papelão ondulado. A empresa que foi inaugurada em 1899 já possui dezessete unidades industriais distribuídas pelo Brasil e uma na Argentina.

A empresa oferece vários benefícios para seus colaboradores, como vale alimentação, programa de remuneração variável anual, previdência privada, assistência médica, odontológica, seguro de vida e auxílio funeral, tanto para o colaborador quanto para seus dependentes legais.

A instituição faz parte do Empresa Cidadã que aumenta a licença maternidade de 120 para 180 dias e licença paternidade de 5 para 20 dias. Oferece ainda auxílio creche, ajuda no kit escolar e cesta natalina e oferta cursos e treinamentos para o constante desenvolvimento de seus funcionários.

A Klabin anunciou por meio da plataforma de oportunidades, Vagas.com, novas oportunidades para a instituição, confira abaixo.

Assistente Técnico (Franco da Rocha);

Assistente Jurídico Administrativo (Brasil);

Op de Produção (Paraná);

Analista de Vendas Mercado Externo Jr (São Paulo);

Técnico Eletrônica (Goiana);

Técnico Florestal Comercial (Santa Catarina);

Analista de Gestão de Riscos e Controles Internos (São Paulo);

Auxiliar Administrativo (Jundiaí);

Analista de Gente e Gestão (São Paulo).

Como realizar candidatura

As oportunidades ofertadas pela Klabin ficam disponíveis para candidatura por tempo determinado. É importante que os candidatos atendam as qualificações especificadas no anúncio de cada vaga. Para saber mais a respeito da empresa, das vagas divulgadas e para realizar candidatura, acesse o link de participação.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos processos seletivos de grandes empresas.