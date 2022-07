LG Electronics abre NOVAS vagas de emprego em Manaus

A empresa LG Electronics divulgou diversas oportunidades de trabalho na cidade de Manaus. Algumas são temporárias, mas a maioria é efetiva e também há vagas para Jovem Aprendiz. Veja a seguir mais informações e como se inscrever.

LG Electronics tem vagas para Manaus

Há oportunidades para estagiários, Jovem e Aprendiz e vagas afirmativas para pessoas com deficiência. É desejável experiência anterior na área. Confira abaixo quais são as oportunidades oferecidas recentemente e se você se interessar por alguma delas, a seguir explicamos como fazer a sua candidatura.

Técnico de qualidade (química);

Analista de qualidade;

Operador de Produção (PCD);

Analista de custos (estatística);

Operador de Máquina SMD;

Analista de manutenção;

Jovem Aprendiz;

Analista de materiais;

Estoquista (PCD);

Analista fiscal;

Estágio em Engenharia de Produção;

Assistente administrativo (PCD);

Estágio administrativo (Compras);

Comprador;

Estagiário jurídico;

Estagiário administrativo;

Estagiário em Segurança do Trabalho.

Como se candidatar

Para realizar a sua candidatura é preciso entrar na página de inscrição da Gupy. Em seguida, clique no cargo que você deseja saber mais informações e verifique se o seu perfil se encaixa com os requisitos que a empresa LG Electronics está pedindo, se for positivo faça o seu cadastro clicando no botão “Candidatar-se para a vaga”.

Se essa for a sua primeira visita nesta plataforma, é possível entrar com a sua conta do LinkedIn, e-mail ou até mesmo do Facebook para facilitar o processo. Depois disso, termine de preencher os seus dados pessoais e passe pelos testes do site. Por último, aguarde a empresa entrar em contato com você.

