LIBERADO EXTRATO DO FGTS após o débito do saque extraordinário de R$1 MIL

O Governo Federal liberou entre os meses de abril e junho os depósitos do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A modalidade contemplou todos os trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao fundo.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 42 milhões de trabalhadores estão aptos a realizarem o saque. Cada um pode resgatar até R$ 1 mil das suas contas. Para verificar o seu saldo do FGTS, basta consultar o extrato por meio do site ou aplicativo do órgão.

Veja como consultar o extrato do FGTS

Confira o passo a passo de como realizar a consulta pelos dois canais:

Pelo site:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Pelo aplicativo:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Contudo, há um prazo para que os valores sejam sacados, sendo de até 15 de dezembro deste ano.

Como fazer o saque extraordinário do FGTS?

Os valores do saque extraordinário do FGTS foram creditados automaticamente em uma conta digital criada pela Caixa Econômica Federal em nome do trabalhador no seu aplicativo Caixa Tem.

Pela plataforma, o trabalhador consegue fazer transferências bancárias, inclusive via Pix, fazer compras online usando o cartão de crédito virtual, pagar contas e boletos e até mesmo sacar os valores sem cartão em um caixa eletrônico ou lotérica.

Os trabalhadores que ainda não realizaram o saque do FGTS ainda podem resgatar os valores. O prazo das liberações ainda não terminou, mesmo para quem teve o benefício liberado dentro da data correta.

Por outro lado, trabalhadores que não tiveram os valores na conta ainda podem solicitar acesso ao dinheiro. Contudo, o prazo é limitado.

O prazo máximo para saques do FGTS vai até 15 de dezembro.