Linea Alimentos tem vagas de emprego em São Paulo

A empresa Linea Alimentos divulgou recentemente algumas oportunidades de emprego em São Paulo e em outras regiões, como Goiânia, Minas Gerais, entre outras. Continue lendo para saber quais são os cargos e como se candidatar.

Linea Alimentos abre oportunidades de emprego em São Paulo

Apenas uma das vagas é temporária, mas todas as outras são efetivas e há oportunidades para pessoas com deficiência. Em algumas não é necessário experiência, somente a formação na área.

Os benefícios que a empresa oferta são os seguintes: Gympass, plano de saúde, estacionamento ou vale transporte, plano odontológico, vale alimentação ou refeição, seguro e bônus anual. Confira abaixo quais são os cargos disponíveis:

Supervisor Produção;

Analista Comercial Sênior;

Promotor Merchandising;

Analista Almoxarifado;

Analista Comunicação;

Nutricionista – Visitações Médicas;

Analista Logística;

Executivo Vendas Varejo Alimentar;

Executivo Vendas;

Analista Marketing Pleno;

Executivo Negócios Varejo Alimentar;

Assistente Controle de Qualidade;

Estagiário Marketing Produtos.

Veja também: Piracanjuba abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para enviar a sua candidatura para uma das vagas ofertas pela empresa Linea Alimentos é preciso acessar a página de inscrição. Em seguida, verifique todos os requisitos do cargo do seu interesse para saber se o seu perfil é compatível e aperte o botão “Candidatar-se para a vaga” que aparece no início e no final do site.

Após isso, será necessário criar um cadastro na plataforma Gupy caso você ainda não tenha. Para facilitar a plataforma te permite entrar com uma conta de e-mail, Facebook ou LinkedIn e terminar de preencher as suas informações para que a empresa entre em contato com você.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja as informações divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.