Lista de livros obrigatórios vestibular UFPR: confira!

Lista de livros obrigatórios vestibular UFPR: descubra quais são eles!

A Universidade Federal do Paraná, conhecida como UFPR, é uma universidade pública e que oferece um ensino de alto nível. A universidade foi fundada em 1912 e possui a sua sede principal no centro de Curitiba.

Seguindo tradição de todos os anos e a exemplo do que fazem outras universidades, a banca organizadora do vestibular da UFPR divulgou a lista dos livros obrigatórios do processo seletivo.

A publicação da lista permite que os candidatos se preparem com antecedência para o vestibular, realizando a leitura integral dos textos recomendados.

Dessa maneira, todos aqueles que pretendem prestar o vestibular devem saber que ler as obras da lista de leituras obrigatórias é importante para garantir um bom desempenho no vestibular da UFPR.

Leituras obrigatórias: a lista

Confira a lista dos livros que deverão ser lidos para a próxima edição do vestibular da UFPR.

Últimos Cantos, de Gonçalves Dias;

Casa de Pensão, de Aluísio de Azevedo;

Sagarana, de Guimarães Rosa;

O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques;

Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto;

Nove Noites, de Bernardo Carvalho;

O Uraguai, de Basílio da Gama;

Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus.

Lista de livros obrigatórios: dicas

Não deixe de realizar a leitura integral dos livros que fazem parte da lista supracitada. Essas obras poderão ser cobradas em questões complexas e que compõem boa parte da sua nota final.

Lembre-se de que determinados aspectos dos livros obrigatórios podem ser cobrados não somente em questões de literatura e português, mas também em perguntas interdisciplinares.

Vestibular UFPR 2023

A primeira fase da próxima edição do vestibular da UFPR será aplicada no dia 23 de outubro de 2022. A segunda fase, por sua vez, será aplicada em dezembro.

Confira mais informações sobre o processo seletivo no site: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2023