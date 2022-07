Lojas Riachuelo abre NOVOS empregos pelo Brasil

Lojas Riachuelo, líder no setor de varejo, publica posições de trabalho em todo o país. A companhia está procurando interessados familiarizados com a identidade e a história da empresa. Você deverá atender aos critérios mínimos dentro da área que deseja exercer para se inscrever. Veja abaixo detalhes e como o procedimento de registro funcionará.

Lojas Riachuelo divulga novas contratações em regiões do país

Um destaque nacional no segmento varejista, as Lojas Riachuelo foram criadas no ano de 1952. Além de várias unidades físicas espalhadas por cidades brasileiras, a companhia também oferece aos seus clientes seu site próprio para compras online, lá é disponibilizado um amplo portfólio de produtos diversificados.

A empresa está disponibilizando um novo método de seleção em sua busca por candidatos que atendam aos critérios mínimos. Será fundamental que qualquer interessado em se candidatar tenha habilidades profissionais dentro das seguintes áreas: Gerenciamento de Estoque; Atendimentos aos Clientes; Marketing; Planejamento de Eventos; Supervisão e diversos outros.

Confira agora as posições disponíveis para candidatura com base em informações coletadas dentro da plataforma InfoJobs:

Vendedores — várias cidades do Brasil;

Assistentes de Perfu — São Paulo;

Gerentes para o Setor de Vendas Infantil — São Paulo;

Supervisores de Atendimentos — Santa Maria e Curitiba;

Vendedores para o setor Infantil — Porto Alegre.

A companhia também garante remuneração fixa e compatível ao mercado, além de diversas vantagens, incluindo vale-transporte, participação nos lucros, gympass, programas para desenvolvimento, treinamentos, vale-refeição e plano médico.

Como se registrar

Os interessados em fazer parte das Lojas Riachuelo, devem atender aos critérios mínimos e se candidatar de forma online através do link de inscrições.

