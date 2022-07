L’Oréal Brasil abre vagas para Programa de Trainee 2022

A L’Oréal Brasil anunciou a abertura de vagas para seu programa de trainee 2022. Há chances para as áreas Digital, Comercial, Marketing, Pesquisa & Inovação, Operações, Recursos Humanos e Finanças. Assim como os demais programas da companhia, 50% das vagas serão destinadas a candidatos negros.

São elegíveis profissionais formados entre julho de 2020 e julho de 2022 em diversos cursos do ensino superior (Tecnólogo, Bacharel ou Licenciatura), com disponibilidade e flexibilidade para residir em outros estados. Será considerado um diferencial possuir alguma experiência profissional ou de estágio. As vagas são para atuação na sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro, na fábrica de São Paulo e no Centro de Pesquisa e Inovação, também no Rio de Janeiro.

Com duração de um ano, o programa visa preparar os novos talentos para uma carreira de sucesso na empresa, que é considerada maior no segmento de beleza do mundo. Durante este período, os profissionais terão a oportunidade de se desenvolver pessoal e profissionalmente, apoiando projetos que ajudarão a companhia a ser a maior beauty tech do mundo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a Previdência Privada, Seguro Viagem, Seguro de Vida, Suporte em caso de violência doméstica, Compra de produtos L’Oréal com descontos exclusivos, Clube L’Oréal – nosso clube com parceiros exclusivos e descontos para nossos colaboradores, Auxílio Creche para mães, Vale refeição ou Vale alimentação, Vale transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Gympass, Programa Você Vale +, Programa de Assistência ao empregado e 40% de subsídio em terapia. Outros benefícios também são aplicáveis e podem ser conferidos aqui.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis poderão se candidatar diretamente na página do programa. Clique aqui para acessar e se inscrever.

O processo seletivo será dividido em etapas e inclui teste online, análise de currículo, dinâmica online, entrevista com Comitê de RH e painel final.