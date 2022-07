Louis Dreyfus abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A empresa Louis Dreyfus abriu algumas oportunidades de emprego em todo o Brasil. Há vagas para Paraguaçu Paulista, Rondonópolis, Rio Verde, Itumbiara, Cuiabá, Alto Araguaia, Apucarana, Uruaçu, Campo Verde, Primavera do Leste, Jataí, Unaí, entre outras regiões. Veja como se candidatar.

Louis Dreyfus tem vagas de emprego no Brasil todo

As vagas são efetivas e há diversas oportunidades para estagiários e Jovem Aprendiz. Além disso, a empresa oferece alguns benefícios como vale alimentação, plano médico, consignado, plano odontológico, auxílio academia, entre outros. Confira abaixo as funções divulgadas:

Analista Processos Jr;

Gerente Unidade Originação & Insumos;

Analista Meio Ambiente;

Estágio em Laboratório;

Estagiário (a) de Classificação;

Analista de Logística;

Estagiário (a) Armazenagem;

Executivo Comercial de Originação & Insumos;

Operador Produção I;

Mecânico de Manutenção Industrial II;

Operador (a) de Armazenagem;

Assistente Administrativo;

Modelo;

Analista Administrativo Jr;

Operador (a) Armazenagem II;

IT Support Analyst JR;

Jovem Aprendiz;

Estágio de Manutenção;

Estágio I Secretariado Executivo;

Auxiliar Operador;

Estágio Jurídico;

Estágio I Customer Service;

Especialista Técnico Comercial;

Assistente Comercial Originação & Insumos;

Mecânico Manutenção Especializado;

Operador de Caldeira;

Trader Originação e Insumos Interior Sênior;

Anl Crédito Sênior;

Eletricista de Manutenção Industrial II;

Estágio em Logística;

Assistente Logística;

Assistente de Logística;

Estágio de Administração de Vendas;

Assistente Comercial de Originação e Insumos;

Especialista Técnico Comercial;

Operador de Empilhadeira.

Veja também: Ferreira Costa abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos que mencionamos da empresa Louis Dreyfus, basta acessar o site de inscrição. Em seguida, faça um cadastro na plataforma Vagas.Com caso ainda não tenha feito isso para enviar o seu currículo.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos.