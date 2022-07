Lucro do FGTS 2022: Veja como calcular o valor que será depositado

Na última sexta-feira (22), o Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) decidiu os detalhes para a distribuição do lucro referente ao ano de 2021.

O valor a ser repassado será de R$ 13,2 bilhões e todos os trabalhadores que tinham, até 31 de dezembro de 2021, saldo disponível em suas contas no FGTS serão contemplados.

Todavia, para que a distribuição ocorra é necessária uma publicação do balanço no Diário Oficial da União (DOU). Cerca de 207,8 milhões de contas serão contempladas com o rendimento.

Importante frisar que o índice de distribuição será de 0,02748761 sobre o saldo na conta na data de apuração (31 de dezembro de 2021). O lucro é distribuído entre os trabalhadores desde 2017.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o rendimento do FGTS somada a distribuição do lucro deste ano será maior que o rendimento da caderneta de poupança. A diferença é de 5,83% para 2,99%, respectivamente.

Em contrapartida, o valor ainda é inferior à inflação oficial de 10,06% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no ano passado. Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas com a inflação.

Quanto cada trabalhador vai receber do lucro?

Em suma, o repasse ocorre de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas no dia 31 de dezembro de 2021. Neste sentido, quanto maior o saldo, maior o rendimento recebido.

Conforme a definição do Conselho Curador, o índice para a distribuição será de 0,02748761. Para saber quanto irá receber, basta multiplicar o saldo de apuração pela aplicação estabelecida.

Veja os exemplos:

Quem tinha R$ 100 receberá R$ 2,75;

Quem tinha R$ 1 mil terá R$ 27,49 creditados;

Quem tinha R$ 2 mil receberá R$ 54,98;

Quem tinha R$ 5 mil terá R$ 137,44 creditados.

Como consultar o saldo do FGTS?

O extrato do FGTS pode ser consultado pelos seguintes canais:

Aplicativo FGTS;

Site da CAIXA (fgts.caixa.gov.br);

Internet Banking CAIXA, para os clientes do banco.

Telefone: 3004-1104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-726-0104 (demais regiões).

Como fica para quem sacou o FGTS?

Quem sacou o FGTS após a data de apuração (31 de dezembro de 2021) não será prejudicado, uma vez que os depósitos serão feitos considerando o valor nas contas encontrados no prazo em questão.

Já quem fez saque antes da virada do ano vai receber o lucro proporcionalmente ao dinheiro que tinha na conta no último dia do ano passado.